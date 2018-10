Este martes comenzó juicio oral a las cinco mujeres que trabajaban en el Jardín de Infantes Tribilín, que son juzgadas por abandono de persona, amenazas y lesiones.



Valeria, una de las mamás de un chicos que fueron agredidos la institución educativa de San Isidro, habló en exclusiva con Crónica HD sobre las sensaciones de llegar a una fecha tan importante para descubrir la verdad y conseguir que se haga justicia.



"Luchamos muchísimo para llegar a esta instancia y hoy estoy acá y no lo puedo creer", comentó emocionada.

"Nunca me imaginé estar sentada en una sala", afirmó la mujer, quien confesó que su hijo Facundo "tenía dos años cuando padeció esa aberración".

Además, describió cómo le afectó el aberrante suceso: "No sufrió daños físicos, pero cuando nos enteramos hicimos una interconsulta y la psicóloga nos dijo que parecía de un shock post traumático" .

Una de las situaciones que más le impactó, fue la confesión que le hizo su hijo por primera vez a los 5 años "Mamá, yo a ese jardín no quiero volver porque me metieron la cabeza en el agua, me trataban mal".

En el día en que se juzgará a las maestras Noelia Gallardo y Yanina Gogonza; la directora Noemí Nuñez y las empleadas Mariana Bichniv y Gisela Diap, reclamó "Queremos justicia, no nos interesa un rédito económico".

Al ser indagada por la cantidad de chicos involucrados, aseguró "los que concurrieron en ese momento eran 20 chiquitos y los particulares damnificados que continuamos con la causa son 10 familias”.