"Si a mi familia o a mí me pasa algo, es esta persona. No voy a suicidarme ni nada. Lo que me pase va a ser responsabilidad de él", aseguró la modelo Camila Serra en referencia a su ex pareja y empresario Esteban Mallorca, a quien enjuiciará por "intento de femicidio", informó la abogada de la joven.

En una conferencia de prensa brindada este miércoles por la tarde, la abogada confirmó que la joven de 22 años fue citada el próximo martes a las 9 para dar declaración testimonial ante la Fiscalía 16 de la Ciudad de Buenos Aires, que está a cargo del caso.

Además de Mallorca, Serra denunció por amenazas al amigo del empresario Ezequiel Barroso. "Vos vas a tener que irte del país y no me vas a matar", afirmó la modelo mientras que su abogada agregó: "Camila recibe amenazas para que renuncie a su lucha; esos son motivos de una posible peligro de fuga o entorpecimiento".

Si bien algunas ex parejas del agresor sumaron su acusación y relataron sus experiencias a través de las redes sociales, la abogada informó que Mallorca no "tiene antecedentes penales", aunque sí "algunas infracciones administrativas" que "mágicamente desaparecieron".

Al ser consultadas por la detención de Mallorca, quien agredió a varios oficiales durante el procedimiento, la letrada consideró que "llamó poderosamente la atención" su nivel de agresividad, lo que evidenciaría que existe "un contexto de violencia que hay que trabajar".

"Vamos por la tentativa de femicidio. Por un milagro, Camila está viva y puede hablarlo", informó la abogada. También indicó que trabajan en el pedido de "una custodia policial 24 horas para que la situación esté ordenada".

Estoy angustiada pero si me tiro a la cama a llorar, me matan. Si a mí o a mi familia le pasa algo, es esta persona. No me voy a suicidar ni nada. Lo que me pase es responsabilidad de esta persona.

Serra, por su parte, juzgó que su ex pareja se siente con "mucha impunidad". "Estoy angustiada pero si me tiro a la cama a llorar, me matan. Me están conteniendo mucho. Si a mí o a mi familia le pasa algo, es esta persona. No me voy a suicidar ni nada. Lo que me pase es responsabilidad de él. A todas las chicas, pidan ayuda antes de que las maten, no podemos seguir así. Estoy viva porque Dios estuvo conmigo", manifestó.



La modelo denunció esta semana través de Instagram el acoso físico y verbal que sufrió por parte de su ex novio. En la publicación, mostró las marcas que le dejaron los tremendos golpes recibidos y posteó audios en los que se escuchan tremendas agresiones. A raíz de las pruebas, la Justicia ordenó la detención del empresario.