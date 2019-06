Una joven de 22 años, que se desempeña como modelo, se animó a denunciar a través de Instagram el acoso físico y verbal que sufrió por parte de su ex novio. En la publicación, mostró las marcas que le dejaron los tremendos golpes recibidos y posteó audios en los que se escuchan tremendas agresiones. A raíz de la acusación, más víctimas publicaron sus aberrantes experiencias con este hombre de 32 años. El sujeto permanece en libertad.

Camila Serra, de 22 años, conoció a Esteban Mallorca, de 32, en noviembre del año pasado. La joven intentó sacarlo de las drogas y le brindó todo su apoyo. Luego de insistencias, accedió a ir a vivir con él: nunca se imaginó el calvario que iba a sufrir. Tras ocho meses de torturas, la chica decidió hacer la situación pública, ya que el agresor casi la asesina. Según contó, el acusado se resbaló cuando la estaba ahorcando y, gracias a eso, logró escapar.

En un posteo, la víctima mostró las fotos que muestran el impacto de los golpes recibidos y comenzó la publicación relatando cómo fue incrementando la violencia en la relación: "Nunca creí que iba a tener que caer en compartir algo así. Hace meses estoy bancando una relación con un chico al cual saqué de las drogas. Me alejé de la noche, de las salidas y de absolutamente todo para que él no tuviera motivos de desconfianza y ,además, para acompañarlo en su proceso. Accedí a poner una ubicación en el teléfono para que sepa cada hora donde estoy, accedí a vivir con él prácticamente sin otra opción, deje de ir a comer dos días seguidos con amigas porque "era libertinaje"".

Luego, dio detalles del último ataque que casi la deja sin vida y dejó asentado que, si algo malo le pasaba, iba a ser culpa de su ex o de sus amigos, a quienes todavía no identificó publicamente: "Me decía puta, gato, villera. Llegó a decirme que no valgo nada. Logré separarme y, cuando me repuse de la situación, volvió a buscarme por cielo y tierra para arreglarnos. Este sábado pude escapar de sus golpes, intentó matarme otra vez. Con esto pretendo resguardarme a mi, a mi gente, por las amenazas de él y sus amigos, que por ahora no daré nombres. Simplemente quiero que quede asentado que si me pasa algo este chico es responsable, no miremos más para otro lado, sino todos somos cómplices".

Al finalizar su publicación, explicó: "Todos se preguntarán por qué me pegó, así es nuestra sociedad. Bueno, el motivo fue que estando en el cumpleaños de una amiga supuestamente el novio de ella me miro y como él flaco me mira, según él implica que yo le falte el respeto, súper lógico".

Luego, la joven publicó los audios en los que se escuchan claramente las amenazas de muerte contra su persona y parte del ataque de Esteban, en el que intentó quitarle la vida. "Escuchen. Así fue cómo empezó mi noche de terror en la que salí viva de casualidad porque él se resbaló del baño mientras me ahorcaba y pude escaparme. Él ya está libre, cuando el sábado cometió tentativa de homicidio. Entonces, tuve que exponerme a hacerlo público", aseguró.

También, recordó: "No podía respirar. Me acuerdo de ese momento y eso me da fuerzas para ir hasta las últimas consecuencias. Solo deseo que jamás les toque en carne propia esto que pensé nunca vivir".

En los audios compartidos se escuchan golpes y al hombre diciendo: "Preparate hija de puta. Mi objetivo en la vida es arruinarte la tuya. Te vi mientras le hacias caritas al novio de tu amiga". Mientras tanto, la chica grita "basta" desesperada, en reiteradas ocasiones.

#AUDIO Denunció a su ex novio por violencia de género | 1ra parte pic.twitter.com/RscjRTffma — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 25 de junio de 2019

#AUDIO Denunció a su ex novio por violencia de género | 2da parte pic.twitter.com/FGAbKqI203 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 25 de junio de 2019

En tanto, luego de hacer público el caso, el acusado volvió a comunicarse con ella y le dijo: "Bancate que te arruine la vida. Cuando quiero lastimar voy por todo, yo no tengo miedo a nada, vos sabés. Tengo una costilla fisurada y ando como si nada. Nada me importa. Ahora el final de esto es Fran, tu nuevo novio. Si después del jueves te sigue buscando va a valer la pena. Publicá lo que quieras, iniciá una guerra, a mí me encanta, mi vida es eso. Hay que ver si vos te bancás el ritmo”.

Agregó: "Lo van a romper todo. Hija de remil puta, prostituta de mierda, nos peleamos y me engañás con un gil de Rosario. A ver si es local acá", desafía. Y culmina con una amenaza: "Ya me pasaron su número, le quiero pegar un tiro yo".

Más denuncias en contra del acusado

A raíz de la denuncia de Camila, ex parejas de Esteban se animaron a sumarse a la acusación y relataron sus experiencias. Una de ellas, contó que debió irse a vivir a otro país por el tremendo acoso y violencia que sufría por parte del agresor.

Uno de los casos es el de Natalia, quien se solidarizó y manifestó: "Yo no me animé nunca a grabarlo. Si me descubría, me iba a reventar el teléfono contra la pared ocmo lo hizo una vez. Estuve un año entero soportando ataques día por medio, seguidos de respectivas disculpas, diciendo que no lo iba a hacer nunca más, que ya cambió".

Continuó: "La única manera de terminar con esto fue yéndome del país. Ahora ya no tengo miedo. Quieren ocultarlo y taparlo pero ya no nos quedamos calladas. Lo tiene que saber toda la gente posible".

En tanto, otra joven se comunicó con Camila y expresó: "Salí con ese tipo dos semanas y fue lo peor que me pasó en la vida. Noté muchas actitudes y planteos raros. Me alejé pero fue un infierno. Para lo que necesites, contás conmigo".