El cuerpo de Zerda. Es trasladado a la morgue judicial. (Gentileza eltribuno.com)

Un hombre mató a su hijo de dos años y medio y tras mandarle un mensaje de texto a su ex pareja de 25, de la que estaba separado, se quitó la vida de la misma forma en San Salvador de Jujuy.



El escalofriante hecho ocurrió cerca del mediodía de este miércoles en el barrio Chijra de San Salvador de Jujuy.



La joven madre llegó corriendo desesperada con su niño entre sus brazos a la Seccional 3ra. de Chijra, en busca de ayuda. "Axel está muerto, está muerto", pudo gritar la mamá antes de desmayarse en la sede policial, donde los efectivos atinaron a llevar el frágil cuerpo de la criatura al puesto de salud ubicado al lado de la comisaría. Alertado el Same, una ambulancia se hizo presente en el lugar pero nada pudieron hacer para revivir al niño.



Mientras tanto una comisión policial se hacía cargo del cuerpo el padre que se había suicidado, de la misma manera que arrebató la vida de su hijo, ahorcándose. El sujeto se colgó de un caño ubicado debajo del puente General San Martín.



Fuentes policiales y judiciales informaron al diario El Tribuno ue el hombre de apellido Zerda, de 33 años, estaba separado de la mujer de 25, con quien compartía un hijo de dos años y medio.



El hombre y la mujer cuidaban individualmente al menor, aunque Zerda le habría propuesto en reiteradas oportunidades reiniciar la relación, que la mujer no habría aceptado, y que sería éste el desencadenante de la tragedia.



En sede policial la mujer declaró que su ex pareja le pidió a su hijo para que lo acompañe a buscar una tarjeta de teléfono y al no regresar, ella salió en búsqueda de su hijo a quien encontró colgado junto al padre. Pese a la desesperación logró bajarlo y llevarlo hasta la sede policial.



El cuerpo del infanticida fue posteriormente retirado por efectivos del cuerpo de Bomberos, después de haber realizado las pericias correspondientes efectivos de la División Homicidio de la Brigada de Investigaciones y de la División Criminalística.



La mujer fue atendida por personal de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación, que le brindó contención. Trascendió que el alerta lo dio un mensaje que recibió la mujer que decía: "Ahora podés ser feliz".