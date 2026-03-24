Se despertó a la madrugada y encontró a su hijo de 16 años sin vida en el patio

Un hombre que dormía en su casa del departamento santiagueño de Figueroa, cuando se despertó a la madrugada y encontró a su hijo adolescente muerto.

El presunto suicidio del joven de 16 años es investigado por la Justicia tras la denuncia del hombre, que alertó a las autoridades por el hecho ocurrido el pasado lunes.

Según informó Nuevo Diario, el personal policial asistió al lugar del macabro hallazgo, y constató la presencia del cuerpo sin vida del menor.

Los efectivos policiales se entrevistaron con el padre, quien relató la dramática situación que acababa de descubrir.

De acuerdo a su testimonio, cerca de las 5 de la madrugada se despertó y, al salir hacia el exterior de la vivienda, encontró a su hijo colgado de un árbol con una soga atada al cuello.

El hombre aseguró que intentó descolgarlo de inmediato, pero fue en vano: el joven ya no presentaba signos vitales.

Poteriormente, personal de salud que se presentó en la vivienda confirmó el fallecimiento de la víctima.

Por disposición de la fiscal Fernanda Vittar, el cadaver fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

En tanto, la Justicia inició actuaciones para establecer las circunstancias que llevaron al menor a tomar la drástica decisión.

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