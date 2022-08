El juicio por el crimen de María Marta García Belsuce tuvo este lunes una nueva jornada con más declaraciones en contra del acusado, Nicolás Pachelo.

En esta oportunidad, el testimonio más contundente de la audiencia fue el de Viviana Becker de Binello, amiga de toda la vida de la víctima con quien jugaba al tenis los sábados y domingos en el country Carmel.

“Cuando me dijeron que a María Marta la habían matado, pensé en Pachelo porque es capaz de cualquier cosa y por eso le tengo terror”, respondió la amiga de la socióloga y confesó sobre el final que aún ella le teme al imputado. Por esa razón, pidió estar en la sala sin la presencia del sospechoso, que tuvo que ser retirado.

La testigo narró los momentos en los que habría sentido intimidada por el detenido por el asesinato de García Belsucen y le atribuyó varias acciones al detenido como maniobras intimidatorias.

Tras la muerte de María Marta comenzó todas las tardes a pasar lentamente con su camioneta por mi casa cuando no había ninguna necesidad porque yo vivo en una punta y él en otra (del country)”.

Sin embargo, no fue el único episodio similar y recordó otro más, ocurrido en un supermercado. “Lo veo parado al final de la caja, con mirada amenazante, o lo tomé así. No sé qué hacía ahí, pero él sabía cuál era la amistad con María Marta y supongo que me quiso asustar”, manifestó.

Más tarde, Becker de Binello finalizó con un antecedente más violento atribuido a Pachelo.“Apareció detrás de una góndola, con el hijo en brazos, me empujó contra la góndola, y me dijo: ‘Ni Dios lo va a sacar de ahí adentro’, en relación con Carrascosa, que estaba preso”.

Además, aseguró que García Belsunce "le tenía mucho miedo a Pachelo por el secuestro de su perro Tom y que le había pedido el rescate. Ella realmente me dijo: ‘Mejor no meterse con este tipo que es capaz de hacer cualquier cosa’”.