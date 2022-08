Una ex cuñada de la asesinada socióloga María Marta García Belsunce (50) apuntó en la tarde de este miércoles contra el principal imputado, Nicolás Pachelo (46), al afirmar que le tenían "pánico". Aseguró que el homicida estaba dentro de country El Carmel del partido bonaerense de Pilar y "no fue" el viudo Carlos Carrascosa. Lo hizo al declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.



La nueva jornada de este tercer juicio por el crimen incluyó también una nueva declaración de Pachelo y su primer careo con una testigo, para negar haber tenido secuestrado al perro de la socióloga.



Pero la testigo que apuntó por el asesinato contra el principal sospechoso fue Leyla Keller Sarmiento, ex esposa del periodista y abogado Horacio García Belsunce (h), hermano de María Marta. La mujer centró su testimonio en la figura Pachelo y en la mala investigación que, a su parecer, realizó del primer fiscal del caso, Diego Molina Pico, quien tuvo el foco puesto en la familia de la víctima.



" Se ocuparon de destrozar a la familia y que el asesino de María Marta esté caminando por la calle", se quejó Keller Sarmientoy agregó: "A Molina Pico lo detesto igual o más que al asesino de María Marta".



" El asesino de María Marta estaba dentro de Carmel y no fue Carlos Carrascosa. Es la Justicia la encargada de reparar el daño en memoria de María Marta García Belsunce, está en sus manos", dijo la testigo a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

María Marta García Belsunce y el viudo Carlos Carrascosa.

Sobre el "pánico" y "terror" a Pachelo

"Es una cosa increíble que después de 20 años el crimen esté impune después de dos juicios. Tengo ataques de pánico, terror, angustia, no entiendo. Les pido por favor que, si este juicio sirve para algo, no permitan que siga impune", pidió Keller Sarmiento.



La mujer contó que, cuando se comenzó a mencionarse al principal sospechoso, Horacio tuvo una reunión con el histórico abogado del ahora imputado, Roberto Ribas -uno de los defensores en este juicio- y que, luego de ese encuentro, el hermano de María Marta le contó que el penalista le dijo: "Pachelo es muy peligroso, es capaz de hacer muchas cosas".



También refirió que su ex esposo le dijo a Ribas que, en la autopsia al cuerpo de su hermana, le habían encontrado seis balazos, como la cantidad de proyectiles que carga un revólver, a lo que el abogado le contestó: "Si tuviera veinte, capaz que se las baja y no se le mueve un pelo".



Keller Sarmiento relató que luego del suicidio de Silvia Ryan, la madre de Pachelo, en mayo de 2003, Molina Pico les puso custodia a toda la familia García Belsunce por temor a que el ahora acusado tomara alguna represalia, ya que los responsabilizaba del desenlace de ella, por vincularlo públicamente con el crimen.



" Yo pensaba: 'Si la mató así a María Marta...'. Tenía terror y pánico. Pensé que podía entrar a mi casa y matarnos a todos. Pasó a ser una porquería el apellido García Belsunce", dijo la ex pareja de Horacio.

Su hipótesis sobre el móvil del crimen

Al revelar su hipótesis de lo que le pasó a su ex cuñada, manifestó: "Creo que entraron a robar a la casa de María Marta y terminó mal porque llegó antes de tiempo.Y la mataron sin mediar ninguna misericordia, era una mujer que estaba indefensa. La mataron como a un perro de seis balazos".



Al criticar al primer fiscal, comentó que "cada vez que llegaba algo en contra de Pachelo, Molina Pico hacía así (miró hacia el costado)".

Y, por último, dijo que el día que culminó el primer juicio, en 2007, vio "a Ribas comiendo con la familia de Molina Pico (la madre y la hermana) mientras a Carlos Carrascosa se le estaba leyendo su veredicto" de culpable, que fue revertido el 20 de diciembre de 2016, cuando fue absuelto por la Cámara de Casación Penal bonaerense ordenando su inmediata liberación.