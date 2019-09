El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), comenzará a ser juzgado este jueves acusado de financiar a bandas dedicadas al narcotráfico, hecho por el están detenidos un concejal y a otros funcionarios del municipio.



El debate oral, que se inició este mediodía, tiene a 34 imputados y más de 100 testigos, que se presentarán en la sala de audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.



El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de la capital entrerriana, integrado por los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango, decidió unificar dos expedientes en los que se investigan infracciones a la ley de drogas por parte de una misma organización delictiva.



El intendente Varisco (59) fue imputado porque presuntamente hizo "un acuerdo en septiembre de 2017" con Daniel "Tavi" Celis, acusado de ser el líder de la banda, y "se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar el comercio de estupefacientes".

Para el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, Celis junto a Varisco, "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada".