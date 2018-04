Los casos se conocieron a través del testimonio de una médica que trabajó en el Millo y avala lo que declararon familiares de los jóvenes afectados, provenientes del Interior del país.



El abogado de Ayuda a las Víctimas de Violación (Avivi), Andrés Boncalzi, manifestó que la entidad presentará una denuncia por episodios que sufrieron chicos que vivían en la pensión de River.



En declaraciones al programa radial Buena Gente, Boncalzi afirmó que "había una versión de que una persona se acercaba al menos 3 veces por semana y realizaba abusos sobre los chicos. Esta persona no era miembro de la institución pero todos lo conocían, se manejaba dentro del club como habitué. Se trata de un transexual conocido por absolutamente todos, de quien se tiene el apodo", dijo. Además de cliente, esta persona sería nexo con otros usuarios de la supuesta red de prostitución.



Asimismo, el letrado destacó que cuando la médica puso en alerta a quien era su jefe "no le prestaron atención". "Le dijeron que no se metiera y tiempo después la terminaron desvinculando sin causa del club" , apenas regresó de una licencia por embarazo. Y remarcó que también sacaron del camino al psicólogo.



Jugadores de club



La titular de Avivi, Maria Elena Leuzzi, asegura que un médico de River habría abusado de chicas del equipo de voley.

Leuzzi confirmó que recibió el llamado de una joven que jugó al vóley en River quien le contó que fue abusada por un médico de la institución en el 2007.