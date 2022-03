La Justicia de Familia de Rosario le prohibió a un hombre "todo tipo de acercamiento, ya sea por teléfono, via mail o redes sociales" con su hijo y la madre del menor, quienes “fueron víctimas de situaciones inhumanas” de parte del acusado.

El juez Ricardo Dutto dispuso que el hombre, que es médico, no realice más llamadas telefónicas, ni envíe correos electrónicos, mensajes por Facebook o de cualquier red social, a su hijo de 10 años, y su madre. Además, la Justicia resolvió suspender el régimen de comunicación paterno-filial. También solicitó la intervención del Ministerio Público de la Acusación para que se investiguen presuntos delitos que el padre habría cometido.

Por su parte, María Fernanda Migoya, abogada patrocinante de la mujer denunciante, expresó que "hubo violencia física y simbólica" de parte del acusado, en declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8.

.

Una historia de torturas:

No obstante, Migoya relató que en el expediente figura el testimonio del chico quien había expresado que "en invierno lo hacía dormir solo de noche en la terraza del edificio por no haber terminado la tarea de la escuela y por no limpiar el departamento".

Migoya recordó que "todo comenzó con una relación que duró cinco meses. Fruto de esa relación nació un nene, el cual fue golpeado, torturado prácticamente desde muy chico. La mamá y su hijo fueron víctimas de situaciones realmente inhumanas”.

La letrada contó que “cada vez que el niño iba a visitar a su padre era alimentado con sobras de comidas". A su vez, precisó que como forma de castigo, el menor "era atado de pies y manos".

.

Incluso en una ocasión el padre, "lo habría tomado de los pies y llegó hasta amagar con tirarlo al vacío desde un séptimo piso". "Lo sostenía de las piernas, poniéndolo boca abajo", detalló Migoya.

En ese sentido, la abogada sostuvo que tienen fotos como pruebas para presentar en Fiscalía. "Tenemos fotos del nene golpeado en diferentes partes del cuerpo, algo que ocurrió en forma reiterada. La mujer vino a vernos porque estaba desesperada y desbordada, al igual que el chico que fue amenazado por su padre con matarlo a él y a su mamá si llegaba a contar algo de lo que ocurría”, dijo Migoya.

La decisión de la Justicia:

La abogada contó que en un primer fallo, el juez Dutto le restringió al acusado los contactos con su hijo, limitándolo sólo a llamadas telefónicas, pero los hostigamientos continuaron.

“Siguió con las amenazas y las torturas por teléfono. Fue todo muy terrible. Hasta que hace 15 días, el doctor Dutto junto con un equipo de psicólogos resolvió prohibir a esa persona todo tipo de acercamiento, ya sea por teléfono, via mail o redes sociales, a las víctimas. Toda esta situación viene desde que la mujer estaba embarazada y el problema siempre se fue agravando más”, añadió.