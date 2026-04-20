Semana clave en el caso Adorni: indagatorias por la compra de propiedades y las reformas de lujo

La Justicia Federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo del fiscal Gerardo Pollicita apunta a reconstruir la ruta del dinero en la compra de tres propiedades por parte del funcionario y su esposa, y las refacciones realizadas en una de ellas, bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas.

A lo largo de la semana, continuará la agenda de declaraciones testimoniales en los tribunales de Comodoro Py. Este lunes brindarán su testimonios los responsables de la inmobiliaria Rucci. Se trata de la martillera Natalia Rucci y su esposo, el ex futbolista Marcelo Trimarchi, que deberán dar explicaciones sobre la compra del departamento del barrio de Caballito donde Adorni y su familia viven en la actualidad.

El frente del edificio de la calle Miró, donde Manuel Adorni y su familia viven en la actualidad.

Pollicita puso el foco en los boletos de compra-venta ya secuestrados, buscando determinar el valor real de la operación y el estado de la unidad al momento de la transacción.

"Acá vino un muchacho (Pablo Feijoo) que dijo que iba a comprar el inmueble. Después, cuando llegó el momento de la escritura, dijo que lo iba a poner a nombre de la mamá de él (Beatriz Viegas) y la otra parte, el otro 50%, a nombre de la mamá del amigo (Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo). Fueron dos muchachos e hicieron eso, lo pusieron a nombre de las mamás, entregaron la plata a Hugo Morales adelante de la escribana, se contabilizó, hubo acuerdo y se firmó la escritura", comentó Rucci días atrás en una entrevista.

Caso Adorni: las próximas declaraciones





Pablo Feijoo deberá presentarse el miércoles en Comodoro Py. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, Adriana Nechevenko, que vinculó al hombre como el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le otorgaron una hipoteca no bancaria de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al jefe de Gabinete terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.

La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal Pollicita le pidió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el ex vocero presidencial.

El cierre de esta ronda de declaraciones está previsto para el lunes 27, con el testimonio del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino.