Esta fatalidad tuvo lugar minutos antes de las 9 de la mañana de este lunes sobre la autopista Córdoba-Rosario, en el kilómetro 526 a la altura de la localidad cordobesa de Ballesteros.Todo sucedió cuando un Peugeot 308 totalmente fuera de control, en el que viajaba un hombre en sentido a la ciudad de Rosario, ocupó la división entre ambos carriles y chocó contra un camión que estaba siendo inspeccionado por los policías, quienes resultaron embestidos, al igual que el patrullero estacionado sobre la banquina.Producto del violento impacto, un agente murió y otros cuatro resultaron heridos.Por su parte, y ante los medios locales, el conductor de otro auto que se desplazaba por la zona, llamado, quien fue testigo y auxilio a los víctimas recordó: "Nosotros veníamos en ruta y fue reciente el accidente, no había llegado nadie de bomberos. Eran 4 policías de la Caminera, estaban todos los conos, estaba el móvil de la Caminera desplazado, y estaba otro auto, yo lo que hablé es que perdió el control del auto y se llevó puesta esa gente, y se llevó puesto al conductor de un camión que lo estaban controlando. Y vi el cuerpo de un policía que no respiraba, no tenía pulso, al primero que cargaron fue a él, y había otro policía grave".