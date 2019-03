La muerte de Carlos Bustamante (66), el padre del nene asesinado en 2011 en una vivienda de la localidad balnearia de Miramar, se produjo a causa de traumatismos en la cabeza y de una hemorragia cerebral provocados por el ataque que sufrió el viernes último en el mismo domicilio, arrojó la autopsia.



Las conclusiones surgieron del informe preliminar de la operación de autopsia, que se le practicó el domingo por la tarde al cuerpo del hombre, quien falleció el sábado en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.



Bustamante fue atacado el viernes último mientras dormía en su domicilio ubicado sobre la calle 27 de Miramar, la misma vivienda en la que su hijo Gastón, de 12 años, había muerto estrangulado en 2011 en circunstancias que jamás fueron esclarecidas.



Tras el ataque sufrido por el hombre, la fiscal que intervino en el caso, Florencia Salas, ordenó la detención de Verónica González, esposa de la víctima y madre del nene.



La mujer fue imputada inicialmente por el delito de "homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa", y se negó a declarar ante Salas, mientras el esposo se encontraba internado en estado crítico a causa de los múltiples traumatismos.



La imputación cambió por la de "homicidio agravado por el vínculo" al producirse la muerte del hombre, cerca de las 17 del sábado.



A partir de esta modificación en la figura, González, quien permanecía alojada en el Destacamento Femenino de Batán, deberá ser indagada nuevamente.



Fuentes judiciales informaron que la nueva indagatoria está programada para el próximo martes, ya que la fiscal espera poder reunir este lunes toda la prueba pericial, antes de esa instancia.



Entre esas pruebas figuran los resultados de la autopsia, que confirmaron preliminarmente el grado de violencia del ataque sufrido por la víctima, ya que el cuerpo presentaba "golpes y cortes en la cabeza, la cara y el cuerpo".



Además, el cuerpo de Bustamante tenía lesiones en piernas, brazos y en el cuello, señalaron fuentes de la investigación.



En declaraciones realizadas tras el ataque sufrido por el hombre, la fiscal señaló que no hubo "constatación de violencia en la casa, ni en la puerta ni en la ventana, y se sospechaba que era algo intrafamiliar".



Detalló que González fue la que descubrió a su esposo herido y quien realizó la denuncia policial, tal como ocurrió ocho años atrás, cuando su hijo fue asesinado en la cama dentro de la misma vivienda.



El crimen del hombre conmocionó a la comunidad miramarense, y reabrió una serie de interrogantes respecto del homicidio del menor.



Por el asesinato del nene había sido imputado Julián Ramón (32), quien era por entonces novio de la hermana de la víctima, pero tras un proceso cargado de controversia, el joven recibió la falta de mérito: actualmente no hay ningún acusado por el caso.



"No tendríamos por qué descartar nada, pero sería muy osado de mi parte sospechar algo, prueba no hay", señaló la fiscal en declaraciones televisivas, aunque dijo que "se podría llegar a avanzar" en la investigación del homicidio del chico.



Al respecto, indicó que desde que se produjo la agresión, "nadie deja de pensar" en una posible vinculación entre ambos crímenes.