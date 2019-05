garias@cronica.com.ar

Un nuevo ataque a un chofer de colectivos originó un paro total de actividades por 24 horas, en esta ocasión, se trató de un conductor de 42 años quien fuera baleado en la mano y la cara por dos delincuentes que intentaron robarle, a la altura de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, y que se encuentra fuera de peligro. En tanto, los compañeros de la víctima cortaron la ruta 3 en reclamo de seguridad para sus trayectos.

El hecho tuvo lugar a las 7 de ayer, cuando el chofer, Cristian Temis, manejaba una unidad de la línea 622, que iba hasta el kilómetro 44 con poco pasaje, y en cercanías de la zona de Virrey del Pino, dos sujetos suben a bordo de la unidad haciéndose pasar por pasajeros. A la altura del kilómetro 38, los maleantes se pararon y encararon al conductor de colectivos con fines de robo.

El hombre habría intentado evitar el atraco, y en ese forcejeo con los delincuentes, uno de ellos sacó un arma y realizó un primer disparo, el cual rozó la cara del trabajador pero el fogonazo y la pólvora le produjeron quemaduras. No conforme con eso, el mismo ladrón efectuó una nueva detonación que dió en una de las manos del chofer. Lo cierto, es que los malhechores escaparon raudamente de la zona y no pudieron alzarse con nada.

En tanto, las primeras curaciones del chofer herido tuvieron lugar en el UPA (Unidad de Pronta Atención) del kilómetro 39, donde estabilizaron al hombre (sobre todo en lo emocional) y más tarde, fue enviado a la Clínica de Ciudad Evita, donde se recupera y está fuera de peligro.

Tras el hecho, los compañeros del hombre atacado se concentraron en la cabecera de la empresa "Almafuerte", ubicada sobre la avenida Juan Manuel de Rosas al 7.800 de la localidad de Isidro Casanova, y tras una asamblea, decidieron parar por toda la jornada en reclamo de seguridad. Las líneas afectadas fueron la 218, 284, 325, 378, 622 y 628, que no prestaron servicio y además, los trabajadores decidieron cortar la ruta 3 casi en su totalidad (sólo funcionaban las colectoras) quemando gomas y aplaudiendo como forma de apoyo al chofer atacado.

Rubén Ramírez, compañero de la víctima, le comentó a Crónica que "del miedo que pasó por esta situación, el compañero se orinó, pero gracias a dios está bien y la puede contar. Son muy frecuente los robos en esta zona, y hay compañeros que hacen la denuncia en la comisaría y los tienen dos o tres horas y no se la toman. En ese lugar hace dos semanas hubo otro robo pero no pasó a mayores y en Rafael Castillo, le tiraron un tiro a un compañero y se salvó porque el disparo pegó en el parabrisas. No podemos seguir trabajando con miedo, alguien tiene que hacer algo por nuestra seguridad porque no es la primera vez que hay robos, y no sabemos cómo puede terminar la próxima vez".