Un almuerzo al aire libre y en familia por el Día de la Madre en una parrilla de Ituzaingó terminó en una batalla campal. Varias de las personas que se encontraban en el local ubicado en Presidente Perón al 10100 terminaron envueltas en una pelea.

El incidente habría comenzado luego de que una clienta, tras una discusión, golpeara a una moza. Familiares de la mujer y compañeras de la camarera entonces comenzaron a agarrarse a los golpes.

.

Luego, todo pasó a mayores cuando un hombre, aparentemente familiar de la clienta, golpeó a una de las mozas. Más personas que no estaban involucradas con la discusión inicial pero que se solidarizaron con la joven. Volaron botellas, y al menos dos empleadas terminaron con heridas en la cabeza debido a los golpes, por lo que fueron atendidas en el Hospital de Morón.

La violenta discusión se habría generado por un malentendido con las reservas de mesas del local. Algunos clientes se acercaron al predio sin reserva, lo que provocó la molestia de los que aguardaban por su lugar en algunas de las mesas.

Había, además, muchos chicos jugando. La batalla campal duró hasta que muchos de los comensales lograron echar a la familia que había iniciado la pelea con la primera agresión a la moza. Llegaron tres patrulleros de la Policía.

.

“Es terrible soy ex empleada del lugar quien fue agredida y le rompieron la cabeza es mi amiga nadie las ayudo si no fuera por las mismas compañeras que entre ellas se ayudaron hoy no lo podría contar, el dueño del lugar no hizo absolutamente nada el lugar siempre sobre pasa la capacidad permitida no existe protocolo de nada no hay seguridad y el personal trabaja en condiciones precarizadas, sufren todo tipo de maltratos por parte de los clientes y del dueño por un sueldo que apenas alcanza. Aunque el lugar ya estaba lleno el seguía dejando entrar gente las personas enojadas por la espera comenzaron a agredir al personal. Esto no puede quedar así!”, comentó en Facebook Flora Agustina, una ex empleada del lugar.