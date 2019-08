Un bebé de un año y medio fue rescatado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires del interior de un sumidero de desagüe en el que había quedado atrapado, en la localidad de Tolosa, partido de La Plata. El operativo fue coordinado por personal de la Dirección de Bomberos y de Riesgos Especiales, dependientes de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, quienes luego de trabajar durante más de una hora lograron sacar al pequeño sano y salvo.

Dada la complejidad y delicadeza que requería el caso, la tarea de rescate se realizó manualmente y utilizando puntas, corta hierros y una masa.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle 115 y 515, cuando la criatura cayó en una cámara de inspección de 20 por 20 centímetros, tipo rejilla de sumidero, donde quedó atrapado. Su cuerpo había quedado dentro y su cabeza fuera, por lo que los rescatistas tuvieron que remover el concreto que rodeaba el desagüe para agrandar el hueco y poder retirarlo.

Dada la complejidad y delicadeza que requería el caso, la tarea de rescate se realizó manualmente y utilizando puntas, corta hierros y una masa. Finalmente, luego de 75 minutos, el operativo fue exitoso y los Bomberos de la Policía lograron extraer al niño en perfecto estado de salud.

No obstante, allí ya se encontraba una ambulancia del SAME, cuyos médicos a cargo revisaron al bebé y constataron que no era necesario su traslado a un centro asistencial. De esas tareas también colaboraron efectivos de la comisaría 6ª y miembros del área de Protección Civil de la Municipalidad de La Plata.