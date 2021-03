El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que todavía no pudieron dar con Maia Beloso, la menor que desapareció el lunes en la zona de Parque Avellaneda. "Estamos en el buen camino, pero tres días atrás", señaló.

El funcionario brindó una improvisada conferencia de prensa en la entrada de la iglesia de Fátima, en General Rodríguez, donde se montó el puesto de comando. En las cercanías de allí, en la salida de la Autopista del Oeste a la altura de la Ruta Provincial 28, fue donde las cámaras de seguridad detectaron por última vez a Carlos Savanz, de 39 años, llevando a Maia en la parte trasera de su bicicleta.

"Estamos haciendo una reconstrucción de lo que hizo Maia desde que salió del barrio Cildáñez. Venimos haciendo un trabajo de inteligencia junto con el Gobierno de la Ciudad. Recién ubicamos imágenes de ambos cerca del zoológico (de Luján) y la madre recordó que él le había dicho a la nenita que la iba a invitar allí. Logramos encontrar una bicicleta que la madre también reconoció".

Berni justificó la demora en hallar a la menor. "Tengamos en cuenta que la provincia tiene casi 31 millones de manzanas. Tenemos una red de recolección de información barrial e inteligencia criminal para ir acercándonos. Debemos analizar y focalizar toda la información".

En un cuadro en el que se teme por la suerte de la chica, Berni realizó una conjetura mucho menos dramática. "Me parece que no hay una relación agresiva entre ambos. No estamos hablando de un terrorista ni de un criminal de una banda organizada, sino de alguien que sobrevive en la calle. Estamos hablando de una persona que sobrevive en la calle".

En tren de conjeturas, el funcionario opinó que "es probable que él ni siquiera sepa que lo estamos buscando, porque la madre nos cuenta que no tiene celular. Pero sería imprudente afirmar o desacar nada. Esto es cuestión de evidencias, no de las cosas que nos parecen", dijo.