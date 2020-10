Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

Fue responsable de las delicias que el ex presidente Mauricio Macri consumía en La Casa Rosada. También, el chef Dante Liporace es recordado por su temperamento “difícil, con mal carácter”, según llegaron a contar algunos de los trabajadores que estuvieron a su cargo, por hechos que llegaron a los medios nacionales gracias a los audios viralizados donde atacaba a los empleados, además de las capturas de pantalla en las que se lo ve insultado a mujeres por redes sociales. Pero esta vez, la denuncia la realizó su ex pareja, y es concretamente por violencia de género.

“Él se comió el personaje, no se qué le pasa. Trabajé para él 12 años, desde 2008, fue una relación de un enganche muy rápido y dejé todo para subirme a su barco”, recordó a crónica.com.ar Angelica B., que armó junto a uno de los chefs más importantes de la argentina, una familia que incluye un hijo de 6 años: “Éramos un equipo”.

Según recordó la mujer, la violencia de género comenzó casi al principio de la relación. “Era física y emocional, yo terminé haciendo todo lo que él quiso a todo nivel, la agresión era 360”, aseguró la víctima que además dijo: “Me hostigaba, no eran celos, me insultaba por la ropa que me ponía y además me pegó varias veces”.

Es que del relato de Angelica se desprende que durante los más de 10 años que duro esa relación de pareja, el cocinero no ocultó su mal trato hacia ella, por esa razón es que Liporace tiene varias denuncias por violencia doméstica, una por robo dentro de la pareja, y una por rompimiento de la perimetral que se le impuso.

“Estuve internada hasta el domingo- explicó hoy la damnificada-, porque me bajaron las defensas. El femicidio no es solamente el horror de que el agresor te apuñale, también es una cuestión sistemática y afecta a todos, por eso me preocupa mi hijo”.

En los documentos, la justicia impide a Liporace el acercamiento a su exmujer.

“Me insultaba mucho. En el embarazo hubo algo horroroso: yo usaba una Tablet para que mi hijo escuchara dibujitos animados y de golpe me aparecieron fotos de una mujer y él. Cuando lo planteo me empujó y me tiró al piso. Cuando le dije que me quería separar, me amenazó con que me iba a sacar al nene”.

A partir de sus relatos, hay dos fiscalías y un juzgado nacional actuando sobre el tema, además de la Oficina de Violencia Doméstica(OVD), creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y otros institutos nacionales que actúan para evitar más agresiones y femicidios en Argentina.

.

Sobre como empezó a escribirse el final de un vínculo marcado por la violencia, Angélica aseguró: “Empezó a hacer una doble vida, pero decía a algunos amigos que estábamos separados y a otros no. Este año nos fuimos de vacaciones, cuando volvemos, empieza la pandemia, y él un día me manda por error un audio que era para su psiquiatra en el que le decía que lo único que le importaba era gar… con otra mujer. Me di cuenta de lo que pasaba le pedí las llaves y se terminó la relación”, aunque no sus agresiones.

“Hace poco tiempo, una noche casi tira la puerta de casa, cuando le abro me dijo ´¿Con qué tipo estás?´”, cuenta la mujer que en un primer momento no aceptó el botón antipánico, porque “estaba atónita, no podía creer estar en esta situación, después vació nuestra caja de seguridad, que estaba a nombre de ambos”.

La victima confirmó a este medio que en las causas están presentados los audios y chats en los que el dueño de Mercado de Liniers confesaría toda la situación. “Dante es mil veces peor de lo que se cree públicamente, ¿qué peor puede haber que un hombre que le pega a su mujer embarazada? Yo tengo más miedo ahora que antes”.