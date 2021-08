"Lo único que me pudo contar mi hija es que el profesor es malo y le hacía mimos en la cabeza", relató a Crónica HD una de las madres que concentraba esta mañana en las puertas del jardín de infantes San José, en la localidad bonaerense de Victoria, donde un profesor de música de 41 años fue denunciado por abusar sexualmente de al menos seis chicos de 3, 4 y 5 años que asisten a esa escuela.

La detención del acusado fue realizada pasadas las 11 por la Policía bonaerense, mientras los familiares de los chicos protestaban en la puerta de la institución que depende de La Pequeña Obra de la Divina providencia del Instituto Don Orione, ubicada en Constitución 3351, en esa ciudad del partido de San Fernando, en la zona norte del conurbano.

Todo comenzó hace algunas días cuando los padres concurrieron a la Fiscalía de Género de San Fernando, donde presentaron una denuncia penal, que fue corroborada a partir de las cámaras Gesell y la evaluación psicológica que le realizaron a los niños.

Victoria, una de las madres que convocó a la marcha, contó a Crónica HD que aguardaba el turno con el pediatra para confirmar si su hija es otra de las víctimas del profesor, quien -sospechaban los familiares- habría abusado de seis chicos de las salitas de 3, 4 y 5 años.

Familiares de los nenes protestaban en la puerta del jardín (Crónica HD).

"Ella no es una nena que hable mucho. Lo único que me pudo contar es que el profesor es malo y le hacía mimos en la cabeza. Más de eso no quiso hablar. No quiso decir por qué es malo y por qué la castiga. Las compañeras de ella dicen lo mismo. Me siento muy mal como actuó el jardín", afirmó la mujer, a la vez que contó que se enteraron de los abusos por otra mamá y recién cuando la noticia llegó a todos los padres, el jardín emitió un comunicado.

Antes de eso, "el maestro siguió yendo y dando clase hasta el viernes, inclusive, como si nada hubiera pasado", dijo Victoria. "El revuelo se armó justo el Día del Niño. En principio, hablaron tres niñas y después aparecieron más casos, son un montón. Les tocaron sus partes íntimas, los nenes empezaron con pesadillas y hoy están con asistencia psicológica”, agregó.

Esta mañana, las autoridades del jardín de infantes emitieron un comunicado dirigido a la comunidad educativa, a través del cual informaron que tomaron la determinación de separar preventivamente al docente acusado.

“Ante la reciente denuncia recibida por parte de una familia de la comunidad educativa sobre un hecho sumamente delicado que habría acaecido en nuestra Institución, de forma inmediata se procedió a activar el protocolo para situaciones conflictivas”, indicaron.

Y continuaron: “Se dio intervención a la autoridad competente y se procedió la separación de forma preventiva del docente de su cargo en la institución”.

El caso es investigado por la fiscalía de Género de San Fernando, a cargo de Bibiana Santella, quien indagará al detenido en las próximas horas.