"E l tipo andaba con un pantalón gris y una campera chorizo negra", dijo Milagros Amaya, la madre de Benjamín, el nene de 4 años que apareció colgado en un puente en Tucumán. Así describió una vecina al sujeto al que vio llevando al menor en brazos llorando. "Benjamín no se iba con cualquiera. Lo llevaron engañado para ahí (a la zona de monte). No sé quién pudo haber sido, pero el que lo hizo tiene que pagar", manifestó desconsolada la joven mamá, de 21 años, rodeada de allegadas que no la dejaban sola en ningún momento.

Los vecinos venían cuestionando, tras el crimen de Benjamín, las condiciones del predio donde apareció. Habían dicho de que se trataba de una "cueva de delincuentes". "Quiero que aparezca el dueño del terreno y dé la cara. Hizo figurar que había rodeado con tapia el predio, pero no era así", enfatizó Milagros Amaya.

"Queremos que venga el dueño y se haga cargo de todo esto. Ha dicho que tenía tapiado todo el predio, pero no hay nada. Hoy le pasó a Benjamín; mañana, a cualquiera. Esta cuadra es la que más chicos tiene. Y por este terreno van y vienen los drogados, que pueden agarrar a alguien como lo hicieron con Benjamín. Porque no lo pudo hacer solo. Solo no se fue", reforzó el pedido Cynthia Diosquez, una allegada.

"El que ha hecho esto tiene que pagarlo. Era una criatura", insistió Amaya, quien posteriormente recordó el momento de la desaparición de su hijo. "Ese día estaba listo para ir al merendero. Cuando fue la chica a preguntar si iba a ir, él ya no estaba. Después empezaron a buscarlo", rememoró.

"Qué hizo este tipo: lo colgó y le puso los pies entre medio de las ramas para que no lo encontraran. La señora que vive al otro lado de la ruta vio (a Benjamín), pero ella no quiso declarar. Este domingo vinieron los policías y le dijeron que iba a ser detenida si no lo hacía. Así decidió contar todo", añadió.

Según la mamá, esta testigo habría dicho que "el tipo andaba con un pantalón gris y una campera chorizo negra". "Ella vio que (Benjamín) iba llorando, pero creía que se trataba de un familiar quien lo llevaba", describió la joven. "Después contó que había visto al chico bajar el puente corriendo y mirando hacia todos lados", detalló la familiar. "Benjamín no iba a ir solo para ese lugar", remarcó.

"Si alguien sabe algo, que se ponga la mano en el corazón y diga quién es. Ocurrió en un horario en el que sí hay gente afuera (de las casas). Si alguien ha visto algo, que lo diga. Que no tenga miedo", rogó, por su parte, Diosquez. Los investigadores, paralelamente, concretaron este domingo nuevos interrogatorios a familiares, entre otras personas.

Buscaron determinar qué había hecho cada uno de los consultados en el momento de la desaparición del pequeño y las horas siguientes, según fuentes cercanas al caso. El padre de Benjamin, Julio Nicolás Soria, se fue a vivir hace alrededor de tres años a la Capital Federal.

En Buenos Aires, ha trabajado como ayudante en servicios de electricidad y, según contó, enviaba dinero para ayudar a la crianza de su hijo. "Cuando estaba enfermo, le compraba cosas y se las enviaba", enfatizó. El jueves pasado, el hombre, de 24 años, recibió el llamado telefónico de su madre, quien le confirmaría la muerte del pequeño. Inmediatamente sacó el boleto de colectivo y se fue a Tucumán.

"Queremos que se sepa quién es el culpable. Que pague el que le ha hecho esto a mi hijo. Era una criatura de cuatro años, no una persona grande", dijo el joven, quien pudo velar a su pequeño y lo despidió en el cementerio. "Nunca había pasado esto cuando vivía aquí; pero entonces ya andaba gente drogada por este monte. Lo limpian una vez cada cinco años", expresó el muchacho, mientras le prendía fuego a la vegetación del predio ubicado entre el barrio de Benjamín y el puente donde lo hallaron sin vida.