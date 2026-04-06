"Vivían para sus hijos": desconsuelo por la muerte de una pareja durante el trágico temporal en Tucumán

La conmoción y el dolor se mezclan en las voces de los familiares de Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, la pareja hallada sin vida tras haber sido arrastrada por el trágico temporal que castigó a Tucumán el fin de semana.

Los dos habían salido a celebrar un casamiento y, después de la fiesta, advirtieron a sus allegados que quedaban "esperando dentro del auto" hasta que cediera el agua, alrededor de las 21. Con el paso de las horas sin noticias, la inquietud en su entorno fue en aumento.

Fue cerca de las 4 de la madrugada cuando Milagros, sobrina de Mariano, recibió un llamado preocupante: la pareja no contestaba mensajes ni llamadas, algo que "no era para nada habitual" en ellos, aseguraron sus familiares. Ese silencio, que en otras circunstancias habría sido insignificante, encendió todas las alarmas.

La búsqueda se extendió durante la madrugada y las primeras horas de la mañana con equipos de emergencia y familiares en la zona. Finalmente, tras intensas tareas, se confirmó lo que nadie quería escuchar: el auto de Mariano y Solana fue encontrado con sus cuerpos sin vida en su interior, producto de la fuerza de las aguas y el anegamiento de la zona en la que habían quedado atrapados.

Los recuerdos de quienes los conocieron tiñen de humanidad esta tragedia. "Mariano era una persona con un corazón enorme. Perdió a su padre hace ocho años y desde ese momento se puso la mochila de su familia. Tenía 29 años, pero era muy maduro para su edad", relató Milagros, conmovida. Los dos "eran buenos padres, excelentes personas", agregó sobre la pareja, que tenía dos hijos de 4 años y 9 meses.



Así quedó el auto de la pareja hallada muerta durante el temporal en Tucumán.

Ese compromiso familiar es el que ahora sobresale entre lágrimas y recuerdos: "Ellos vivían para sus hijos", repiten quienes los rodeaban, describiendo a una pareja que veía la felicidad y el sentido de su vida en los más pequeños.

El desenlace de la búsqueda se vivió con profunda tristeza entre quienes participaron del operativo, entre ellos Milagros y Nahuel, presentes cuando se confirmó el hallazgo del vehículo y los cuerpos. Lo que había comenzado como una noche de fiesta terminó en una tragedia mayúscula en toda la provincia.

Temporal en Tucumán: suspenden las clases en 96 escuelas

En respuesta a las consecuencias del temporal que azotó a la provincia, la ministra de Educación, Susana Montaldo, dispuso la suspensión de clases en 96 escuelas distribuidas en el interior de Tucumán, buscando proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante caminos anegados y daños a la infraestructura escolar.

Las autoridades educativas indicaron que existe un listado de establecimientos sin actividades, el cual podría modificarse conforme avancen los relevamientos técnicos sobre el estado de los edificios y las condiciones de acceso en cada localidad afectada por las intensas lluvias y vientos.