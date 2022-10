En el marco del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, este viernes por la tarde declaró Susana Murray, quien era amiga de la socióloga asesinada y afirmó que la víctima “estaba segura” de que Nicolás Pachelo, principal acusado del homicidio, le había robado su perro labrador y que lo tenía escondido en la tosquera propiedad de la familia del sospechoso.



“En un momento dado María Marta me cuenta que había desaparecido su perro Tom. Me dijo que estaba segura que Nicolás Pachelo se lo había robado y que estaba en la tosquera”, afirmó la testigo, en la última jornada del juicio antes de los alegatos.



Murray, quien fue presidenta de la organización Missing Children de la que María Marta era su vice, aseguró en referencia a la mascota que la socióloga “quería ir a buscarlo”.



“Le dije que no vaya sola, que yo la acompañaba. Ella tenía mucho coraje, mucha valentía”, recordó.



Por último, aseguró que este diálogo entre ambas ocurrió “entre julio y agosto de 2001, mucho antes de la muerte”.

Antes de cerrar su testimonio, que fue a través de la plataforma virtual Zoom debido a que se encontraba con Covid-19, Murray recordó una charla que tuvo con, masajista de María Marta y a quien esta mañana le allanaron su casa para buscar pruebas en una causa en que se la investiga por los delitos de “falso testimonio, violación de elementos probatorios y encubrimiento agravado”, que se le inició tras su declaración en el juicio.

“María Marta aparece muerta un domingo, el jueves la llamé (a Michellini) porque tuvo una situación muy terrible. La llamé para saber cómo estaba. Me dijo bien pero no impresionada, eso me llamó la atención”, aseguró.



La mujer relató que le preguntó qué había pasado y la masajista le explicó: “Llegó a la casa, que no la atendía nadie y que ella pidió ir al Club House a buscarla. Allí volvieron juntos (a la casa) con Carrascosa, quien entra mientras que afuera ella bajaba la camilla. Ahí Carrascosa entra y le dice que no baje la camilla y que suba urgente”.

“A los pocos días volví a preguntarle y ahí me dice que ella se quedó en la guardia porque nadie la atendía en lo de María Marta. Que la hicieron esperar un rato largo y que cuando la autorizaron, entró y que Carrascosa la llamo desde arriba de la casa”, sostuvo, a lo que completó: “Le dije que me contó otra cosa, me dijo que estaba nerviosa y que no era así. Eso me llamó la atención y nunca más la llamé”.

La casa de la masajista fue allanada

La casa de la masajista Beatriz Michelini, imputada por falso testimonio al declarar en el juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce, fue allanada el jueves por la mañana en busca de las fichas de varios de los pacientes que atendía en el country Carmel de Pilar en 2002, entre ellas las de la exesposa del imputado Nicolás Pachelo y de la propia victima.

El procedimiento se realizó en el marco de la causa por falso testimonio, violación de elementos probatorios y encubrimiento agravado, que se le inició tras su declaración en el juicio.