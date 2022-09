Un juez de Garantías de Tigre dispuso la reapertura de la causa por el supuesto suicidio en enero de 1996 del padre de Nicolás Pachelo, el principal acusado en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, luego de que cuatro testigos que declararon en el marco de ese debate lo señalaran como autor del homicidio del hombre.



El juez de Garantías 5 de Tigre, Diego Martínez, hizo lugar a un pedido de la Fiscalía General de San Isidro, en una resolución, en la que acepta la reapertura del expediente por la muerte de Roberto Pachelo para que se puedan "aportar nuevas pruebas que puedan ser de utilidad para el esclarecimiento del hecho".

Los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González son quienes presentaron ante el juez Martínez la solicitud, al considerar que Nicolás Pachelo pudo estar involucrado. La causa aún no prescribió. “La acción penal se encuentra plenamente vigente, inclusive hasta el 2030″, advirtió Ferrari.

Ante el pedido, el juez Martínez solicitó una batería de medidas. En primera instancia ordenó que se le libre un oficio al Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro, que juzga a Pachelo, “con el objetivo de requerir con carácter de urgente las videofilmaciones y las actas del debate labradas en donde consten los testimonios... que guarden relación con el hecho investigado”.

Luego de que el material llegue al juzgado, Martínez dispuso que se le tome declaración testimonial a Jacqueline Barbará, ex pareja de la víctima; y a sus hijos Hernán y Sebastián Coudeau -fruto de un primer matrimonio de la mujer- y a Agustín y Francisco Pachelo, medios hermano del acusado de matar a la socióloga en el country Carmel en 2002.

No obstante, en la lista de testigos figuran Rodolfo Pachelo, tío de Nicolás; Dionisio Simón, ex mano derecha de la víctima; Daniel Alberto Casanova, ex empleado de la tosquera familiar, y Mariano Maggi.

Este último fue el primero que en el juicio por el crimen de María Marta planteó las sospechas respecto a la muerte de Roberto Pachelo. Lo hizo cuando declaró sobre un conflicto con Nicolás por la venta de una camioneta y una serie de cheques denunciados por robo de 2000.

En ese entonces, Maggi, sostuvo que fue amenazado por teléfono por el acusado: “Si tuve los huevos para matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos. Matarte no me significa nada”.

Cómo murió el padre de Nicolás Pachelo

Roberto Pachelo murió el 10 de enero de 1996 en la casa del predio de la tosquera familiar de la localidad de Villa Rosa, en el partido de Pilar. Su cuerpo fue encontrado en su habitación, tendido sobre su cama y con un balazo en la cabeza calibre .38. El dato más relevante para los fiscales es que una pericia determinó que la víctima no tenía rastros en sus manos de haber disparado un arma.