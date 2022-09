En el marco del juicio que se realiza en torno al crimen de María Marta Belsunce, este miércoles, declaró Roberto Raúl Aranda, gerente general del Tortugas Country Club, quien se presentó como testigo y verbalizó una frase reveladora que le habría dicho Silvia Ryan, la madre de Nicolás Pachelo, principal imputado, un mes antes de suicidarse.

“¿Si miento por mi hijo puedo tener un problema penal?”, le habría preguntado Ryan en abril de 2003, al gerente general del Tortugas Country Club, quien declaró en el juicio bajo juramento.

Además, en la audiencia 24° del juicio, frente a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, Aranda sostuvo que trabajó en la tosquera de los Pachelo entre 1997 y 1999.

Cabe destacar que la pregunta habría tenido lugar seis meses después del crimen de María Marta. En ese entonces, Pachelo ya estaba en el ojo de la tormenta. Sin embargo, su "coartada" sostenía que el día del homicidio, a las 19.40 estuvo en Paseo Alcorta junto a su madre y su hijo comprando un regalo en una juguetería. Como muestra de ese episodio, la madre de Pachelo tenía guardado un comprobante de compra en una caja fuerte de su casa del barrio porteño de Retiro, no así el de la empresa Visa que indicaba que la hora de la operación había sido a las 21. Este último fue encontrado tras su suicidio el 29 de mayo de 2003.

“La madre de Pachelo administraba y controlaba la parte de la explotación de la tosquera, cuidando los intereses de Nicolás”, explicó el testigo, quien además describió a Ryan como una mujer con “mucho conocimiento de lo administrativo" porque "había trabajado en eso". Además, la describió como una persona "con mucha personalidad, fuerte”.

En ese contexto, habló sobre uno de los dos encuentros casuales que mantuvo con la mujer.

Uno de ellos en 2002, en el barrio porteño de Retiro. El otro, en abril de 2003 cerca del Patio Bullrich. En este segundo, se detuvo para contar una situación.

“Hablamos, le conté que ya había terminado la parte penal (de la carrera de Abogacía) y que no me iba a dedicar a eso", contó Aranda.

Y puntualizó: "Me preguntó si llegaba a mentir, si podía tener algún problema penal, y le dije que los parientes directos no podían declarar contra de sus familiares. En ese momento se puso a llorar, pero no me contó porqué me dijo eso".

Asimismo, recordó que en esa oportunidad la vio "mal, angustiada". "Con mucho miedo por lo que le estaba pasando a Nicolás", expresó.

Tras ese encuentro, al poco tiempo el testigo recibió un llamado en el cual le avisaron que Ryan se había suicidado y que necesitaban contactarse con su hijo Nicolás, del que no tenía contacto en ese tiempo.



"No pasó mucho entre la charla y el suicidio", reconoció Aranda, sobre la muerte de la madre de Pachelo.

El suicidio de la madre de Nicolás Pachelo

Silvia Ryan se suicidó el jueves 29 de mayo de 2003 al arrojarse desde una ventana de su domicilio del piso 11 del edificio ubicado en Avenida Del Libertador 185, del barrio porteño de Retiro.

La mujer dejó tres cartas escritas, el 27 de mayo, en las que responsabiliza de su decisión a la familia García Belsunce por involucrar en el caso a Pachelo y ratificó que la tarde del crimen de María Marta, su hijo la acompañaba en al shopping Paseo Alcorta donde realizó la compra de un juguete para su nieto.



Pachelo, en declaraciones periodísticas, responsabilizó a la familia García Belsunce y a los medios de comunicación por el suicidio de su madre. "No tienen derecho de haber hecho lo que hicieron, esto es peor a que me metan preso por el resto de mi vida", enfatizó, notablemente alterado, tras la muerte de su madre.