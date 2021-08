El caso de Chano Charpentier sigue dando que hablar y ahora toma un nuevo giro. Luego ser baleado por el oficial Facundo Nahuel Amendolara (27), el cantante fue trasladado de urgencia al Sanatorio Otamendi donde permaneció unos días en cuidados intensivos. Afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.

Resulta que ahora el tío del músico, Esteban Charpentier, declaró ante la justicia que la noche que fue baleado en su casa en Exaltación de la Cruz, Chano portaba una caña y no un cuchillo, como indica hasta ahora la investigación. Estas palabras se las dijo hoy al fiscal Martín Zocca, quien está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate Campana. El testimonio también contó con la presencia de Fernando Soto, abogado de Amendolara.

El cantante fue baleado en su casa el pasado 25 de julio.

Precisamente, el letrado mencionó que este pariente modificó su declaración inicial. "Dijo que su sobrino no estaba violento, que no persiguió a los policías sino que los increpó y que tenía en sus manos una caña que tomó de un cantero", indicó Soto, quien agregó que en esta ocasión el declarante se ubicó "adentro del predio, cuando la vez anterior dijo que estuvo en la puerta. Ningún otro testigo presencial lo ubicó adentro. Antes dijo que escuchó el disparo y ahora que lo vio".

En esta primera declaración, el tío del artista había declarado que su sobrino "salió de la casa a los gritos" y "blandiendo en sus manos un objeto contundente (posiblemente un palo)". Luego de increpar a su madre, a los médicos y al resto del personal policial presente, agregó que luego persiguió a un policía que "quedó aislado de los demás".

Actualmente el cantante se encuentra fuera de peligro.

Acto seguido, escuchó "lo que aparentemente fue un disparo de arma de fuego" y luego vio a su sobrino caer herido al piso. Esteban Charpentier es hasta ahora el séptimo testigo que presta declaración ante el fiscal Zocca, que intenta reconstruir el lo que pasó la noche del 25 de julio.

Lo que la causa persigue es determinar si las acciones del policía estuvieron justificadas o no. Por su parte, el fiscal espera a que el cantante esté en condiciones de brindar su testimonio esta semana, por lo que solicitó un informe psicofísico al Otamendi.

La defensa de Amendolara pidió una pericia psiquiátrica a Chano.

“No lo sabemos. Está muy sensible. Una cosa es lo físico y otra lo psicológico", comentó Marina Charpentier, madre de Chano, al ser consultada sobre la posible declaración de hijo. Además, ella explicó que el artista se encuentra “mucho mejor” y que ha "avanzando milagrosamente" en su recuperación.

Por su parte, Fernando Soto confirmó en sus redes sociales las fechas (11 y 18 de agosto) en las que realizarán las pericias sobre las prendas de ex Tan Biónica, para que ayuden a determinar, entre otras cosas, la distancia del disparo que recibió.

No contento con esto, el letrado le solicitó a la fiscalía que Chano sea sometido a una evaluación psiquiátrica para determinar si puede o no ser eventualmente imputado por amenazas, lesiones y atentado y resistencia a la autoridad.



"Todos asumimos que es inimputable y que actuó en un supuesto brote psicótico, pero eso se resuelve con un dictamen realizado con una pericia compleja de su salud, que es fundamental. Aún el fiscal no tomó ninguna medida", afirmó el abogado.