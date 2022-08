Nicolás Pachelo (46), principal acusado por el crimen de María Marta García Belsunce (50), confesó a un preso con el que compartió una celda en una dependencia de la Prefectura Naval que había asesinado a la socióloga y, además, le dijo dónde había descartado del arma homicida, un revólver calibre 32.

Eso sostuvo el fiscal Patricio Ferrari al informarle este miércoles al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 del partido bonaerense de San Isidro, a cargo del debate, que el Ministerio Público se veía forzado a desistir del testigo Marcelo Maradei porque falleció en agosto de 2021.

Ferrari expresó que Pachelo y Maradei habían estado presos juntos en la División de Investigación Penal y Administrativa (DIPA) de la Prefectura Naval, en el barrio porteño de Retiro, para luego sostener que el presunto diálogo entre ambos se lo transmitió su colega Andrés Quintana.

"Desistimos de la presentación del testigo porque falleció en la Unidad 9 de La Plata en agosto de 2021. Maradei se presentó a la fiscalía de Pilar a manifestar que había sido compañero de celda de Nicolás Pachelo y él le había manifestado que había matado a María Marta y escondido el arma", manifestó Ferrari, según consignó Clarin.com.

El fiscal Patricio Ferrari expuso ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro (Foto Télam).

No obstante, Maradei nunca declaró formalmente en el expediente porque ya había sido elevado a juicio y no hay más que el testimonio de Quintana para respaldar esa versión. Tampoco, y a pesar de que habría aportado el dato de dónde Pachelo escondió el arma de fuego, se ordenaron en su momento medidas para intentar encontrarla.

"Me entrevisté pero, como ya había cerrado la instrucción, no pude tomarle testimonial", contó a su turno Quintana ante la protesta de Raquel Pérez Iglesias, nueva abogada de Pachelo.

La reacción de Pachelo

La letrada defensora se quejó de la actuación de los fiscales con los testigos y denunció: "Se les ofrecen cosas a los testigos para que digan determinadas cosas".

"Supimos que la fiscalía intentaba que (la testigo María Jimena González) Jausoro dijera que había habido violencia de género entre Pachelo e Inés Dávalos (ex esposa del acusado), y que ella se opuso firmemente porque no lo había", acusó la abogada, lo que Ferrari y Quintana lo definieron como "disparate".

Por su parte, el principal sospechoso del crimern acusó a los fiscales de no "buscar la verdad", tras lo cual les reclamó con sorna que "presenten una prueba decente".

"Saca todo de contexto, no le voy a contestar ni una pregunta porque no se lo merece. No busca la verdad. No se a dónde quiere llegar. ¿Por qué no presenta una prueba decente?", dijo Pachelo al cuestionar a Ferrari.