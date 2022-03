Un amigo de Diego Armando Maradona fue a declarar como testigo en la causa en la que se investiga su muerte con un papel con varias anotaciones que fue secuestrado por los fiscales.

Ante la sospecha de que haya ido "preparado", uno de los abogados pidió que se lo investigue por falso testimonio.



Mariano Israelit, productor de TV y de eventos que, según declaró, era amigo de Maradona desde 1982 y que en varias apariciones en medios de comunicación contó lo mal cuidado que estaba el exfutbolista por su entorno y denunció que le daban alcohol y hasta marihuana.

A partir de esas declaraciones es que Israelit fue citado ayer a la Fiscalía General de San Isidro como un testigo pedido por la defensa de la enfermera Dahiana Gisella Madrid, a cargo del abogado Rodolfo Baqué, y por el abogado querellante Mario Baudry, quien representa al hijo menor del exfutbolista.



El productor contó que nunca fue a la casa de Tigre donde falleció su amigo el 25 de noviembre de 2020 y que la última vez que vio a fue en marzo de 2020, a principios de la pandemia, en la quinta de Bella Vista donde Maradona vivía en aquel entonces. En esa oportunidad, el exfutbolista le dijo " no me abandonen" y que no lo dejaran solo.



Ratificó que cuando él frecuentaba la casa de Bella Vista, a Maradona le daban alcohol, e incluso si bien no lo vio fumar, sí le sentía olor a marihuana.

Apuntó contra Carlos "Charly" Ibáñez, el cuidador y asistente del "10" que actualmente está detenido por robo y portación de arma.



Dijo que a Diego "le cambiaban los celulares" y que una de las hermanas del astro del fútbol, Claudia Maradona, lo llamó para increparlo y decirle que "no siguiera hablando" por los medios.



Los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, advirtieron y dejaron asentado en el acta de la testimonial que Israelit había sacado una hoja de papel manuscrita que colocó debajo de su teléfono celular.



Israelit dijo que era "un ayudamemoria" que su abogado le recomendó que podía tener en la audiencia con "cosas que él quería decir y no olvidarse".

"Es un papel hecho por mí. Presto conformidad para que las partes lo vean", dijo Israelit



Se leen frases como: "allanamiento a Luque con tiempo", "bloqueo de celulares y chips", "Luque se asesoró antes por si se moría Diego", "es una asociación ilícita" y "no me dejaron entrar al cumpleaños".



Otras de las frases: " Cahe lo médica para el corazón", "las casas de Diego desastre", "audios Valeria Morla", "médicos que no eran de Swiss Medical" y "Diego no se quería dormir (miedo a morir durmiendo)".



Los fiscales dejaron asentado que mientras se trataba esta incidencia, el testigo estab a "con el teléfono celular en su mano queriendo darle uso". Le llamaron la atención y le prohibieron utilizarlo durante la audiencia.



Consultado por los fiscales sobre algunas de esas frases, Israelit aclaró el sentido de algunas y por ejemplo, al referirse a la "asociación ilícita", dijo: "Es lo que siento. Es lo que noto como se manejaba todo. Es un sentimiento mío".



Sobre la mención a Alfredo Cahe, explicó que le sorprendió ver en los medios que Maradona "no estaba medicado para el corazón", ya que cuando él vivió en Cuba con el excapitán de la selección argentina, el por entonces médico personal del "10" había dicho que "l as pastillas para el corazón eran de por vida".



"Cuando digo las casas de Diego un desastre, es porque lo vi, como llovía en las casas, en que condiciones estaba", comentó.



Los fiscales volvieron a preguntarle por el origen del papel e insistió en que era un "ayudamemoria" confeccionado de su "puño y letra".

"Ojalá se sepa cómo fue la muerte de mi amigo", dijo.

