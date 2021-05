Otro brutal asesinato que podría haberse evitado tuvo lugar en Tucumán. La ciudad de Aguilares fue escenario de la tragedia.

Un violento, identificado como Claudio “Rubio” Gutiérrez (24), mató de varias puñaladas a Vicky Nieva (36), una mujer trans con la que mantenía una relación afectiva hacia ya varios meses.

El asesino se dedicaba a rapear e improvisar. Se consideraba a sí mismo un "freestyler". Vicky lo ayudaba filmándolo mientras realizaba algunas de sus creaciones artísticas. Gutierrez tiene un canal de YouTube en el que se lo ve rimando.

Un travesticidio que podría haberse evitado

Vicky Nieva denunció a Rubio en varias oportunidades. Según los propios allegados de la víctima, ella "se había cansado" de ir a la comisaría a pedir una restricción perimetral para su agresor.

Desde el círculo de Vicky manifestaron que "no la habían tomado en serio" por ser una chica trans. ¿Qué es lo que hacía Gutierrez? Le propinaba agresiones físicas y psicológicas a la mujer trans. Las mismas revistan mayor violencia conforme pasaban las semanas.

“Siempre pasaba lo mismo. Ella se presentaba en la comisaría a denunciarlo y los policías la miraban de pies a cabeza y le decían que no estaba el jefe o el oficial, que no había papeles o que no tenían lapiceras”, lamentó indignada su hermana, Carolina. “Cualquier excusa era buena para no ayudarla con su condición”, aseguró.

El pasado 18 de abril, en horas del mediodía, Rubio salió ensangrentado de la vivienda de Nieva. Tras el llamado de una vecina al 911, fue detenido por efectivos policiales: ya era muy tarde.

El video del rapero asesino