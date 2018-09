También le escribieron el auto con aerosol.

En el barrio porteño de Flores , los "Caza Uber " incendiaron el auto particular de un remisero a quien confundieron con un usuario que utiliza el servicio de transporte privado.La víctima se llama. Su Renault Logan gris oscuro estacionado sobre Artigas y Aranguren que utiliza de forma legal para la remisería quedó arruinado.Incluso, su vehículo tenía una oblea identificatoria, y él mismo declaró que está "en contra de Uber porque quita trabajo".Román explicó: "Tengo una oblea de remís hace siete años, trabajo para una agencia habilitada. Ahora me sacaron la herramienta de trabajo".Luego detalló que alrededor de las 2:00 de la mañana lo despertó el conserje de un edificio cercano, se levantó y se encontró con los bomberos apagando el incendio de su auto. "Yo no tengo ninguna aplicación. Lamentablemente me tocó a mí", expresó.Hasta donde sabe, el seguro le cubriría los daños recibidos pero estará dos meses sin trabajar, a causa del procedimiento que le demandará cobrar el resarcimiento.