El dueño de una distribuidora de bebidas de la ciudad tucumana de Yerba Buena atendía su comercio con una pistola en la cintura y con un imponente y musculoso custodio al lado portando una escopeta de grueso calibre y anteojos negros al mejor estilo Terminator, el personaje interpretado poren el cine.La peligrosa decisión la tomó tras un robo en el que recibió trece disparos y debieron reconstruirle la pierna izquierda.Los dos meten miedo si uno los mira en la foto, y los días en que custodiaron su negocio así no los asaltaron más.“Me dicen que ya no puedo usar armas para protegerme y que ellos se van a hacer cargo de la seguridad”, dijoEn declaraciones a La Gaceta de Tucumán , agregó que también tenía una pistola en su escritorio. Monetti comenzó a atender armado su local luego de que en 2013 sufriera un robo en el que le dieron 13 tiros en la pierna izquierda y debieron reconstruírsela.O sea que está en todo su derecho de armarse para protegerse, si la policía no le da ningún tipo de garantías. Por su parte, tras conocerse el caso en los medios de la provincia, la Policía de Tucumán le solicitó a Monetti que descarte las armas de fuego en su negocio y prometieron brindarle protección.Efectivos llegaron a su local e intentaron secuestrarle el armamento, pero el hombre les presentó los papeles y verificaron que todo estaba en regla, así que no pudieron llevarselo. El local cuenta ahora una consigna policial en la puerta. "No sé cuánto tiempo me va a durar la custodia sin que me pase nada”, sentenció.Por las dudas, ahora Monetti no se exhibe armado pero todavía guarda las armas en el interior del local, junto al Terminator propio, que también retiró del frente.