Un tren se descarriló en el barrio Remedios de Escalada ubicado en la provincia de Córdoba. El incidente ocurrió este martes alrededor de las 9 entre Av. Japón y las vías. La Policía indicó que a pesar de ser un tren de cargas no llevaba nada.

Imágenes del accidente (gentileza SRT)

El impacto arruinó aproximadamente tres o cuatro viviendas y dejó heridos a un hombre y una mujer que se encuentran internados en el Hospital Elpidio Torres después del choque. Una de las víctimas se encuentra en un estado más grave ya que se le cayó el techo de su casa encima.

"No tenemos el diagnóstico aún del hospital", manifestó un policía de la ciudad.

Los vecinos salieron a ver qué fue lo que provocó el accidente (gentileza SRT)

Después de realizarse los estudios correspondientes, la mujer que sufrió los golpes volvió a su casa y en diálogo con Canal 12 de Córdoba, dijo que sintió "una explosión". Ante la desesperación, la señora abrazó a sus hijos porque sentía que "el tren se caía". Luego de la tragedia la mujer confesó: "Me asusté, se me vino todo encima, no puedo creer".

La mujer que recibió golpes dió su testimonio

Una vecina del barrio dijo: "La chica tiene siete niños y por suerte se habían levantado, pero ella tenía lastimada la cara y al marido lo llevaron en ambulancia”.

Según las fuentes, el choque fue causado de manera intencional porque algunos "delincuentes" pusieron un tronco en los carriles de las vías del tren para poder frenar la movilización del medio de transporte.

"Hay que decirle a la gente que no hay que tirar cosas a las vías del tren. Podrían haber muerto muchos niños, hay muchos a la vera de las vías", dijeron los vecinos.

Aún no se sabe quién fue la persona que tuvo la mala intención de producir el accidente pero ante el miedo y la desesperanza, "estaría buenísimo que nos den ayuda y nos saquen de acá donde estamos", pidieron los vecinos de Remedios de Escalada.

La versión de Trenes Argentinos Cargas

Por su parte, desde Trenes Argentinos Cargas (TAC) explicaron que "a las 10:37 se reportó el descarrilamiento de una formación perteneciente a la línea Belgrano compuesta por nueve vagones tolva vacíos que circulaban desde Alta Córdoba con destino a la localidad cordobesa de Juárez Celman".



Y agregaron que "personal de mecánica y de vía y obra de TAC se encuentra trabajando en el lugar junto a los peritos enviados por la Justicia Federal. Todavía no se determinó la fiscalía que llevará adelante el caso".



También especificaron que "ya se retiraron la mayoría de los vagones y se están realizando las tareas necesarias para encarrilar el último; y que las viviendas de Villa Remedios de Escalada fueron construidas invadiendo el área de seguridad ferroviaria".