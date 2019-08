La autopsia determinó que el jubilado golpeado murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia cerebral. El hombre que había robado productos de un supermercado de San Telmo perdió la vida tras ser golpeado por un custodio y por un empleado de caja del comercio, que lo redujeron y luego quedaron detenidos acusados por el homicidio.

El hecho ocurrió el viernes último alrededor de las 19, a unos 60 metros de un supermercado ubicado sobre avenida Brasil al 500. Efectivos se trasladaron a ese lugar a raíz de un llamado al 911 que alertaba acerca de un anciano detenido por particulares.

Al llegar, los policías encontraron a un hombre al que identificaron como Vicente Ferrer, de 68 años, jubilado y con demencia senil, retenido por un custodio de seguridad y por un empleado del supermercado, quienes les manifestaron que esa persona había sustraído del local dos chocolates de 170 gramos cada uno, un queso fresco de medio kilo; y una botella de vidrio de aceite de oliva extra virgen de 500 mililitros.

Vecinos se reunieron en la puerta del supermercado para pedir justicia.

Sostuvieron que perdió el conocimiento, por lo que llamaron al SAME. En tanto, la empleada de una panadería ubicada en cercanías del lugar le relató a los policías que el hombre, antes de ser reducido, le arrojó la botella de aceite de vidrio a uno de los custodios, ante lo cual ambos comenzaron a efectuarle varios golpes de puño.

La víctima fue trasladada al hospital Argerich, donde a las 19.45 se constató su muerte. El juez Darío Bonanno ordenó la detención de los implicados, identificados como Gabriel Alejandro De la Rosa y Ramón Cerafín Chávez, por el delito de homicidio. De La Rosa negó haber atacado a la víctima, aunque reconoció que la retuvo por temor a perder su trabajo.

El abogado de De la Rosa, Alejandro Broitman, aseguró que en su indagatoria ante el juez su cliente dijo que vio cuando Ferrer se retiraba con bultos entre sus ropas por la salida de los clientes que se van sin hacer compras.

“Lo llamó para que frene, el hombre hizo caso omiso y siguió caminando. Mi cliente lo siguió hasta la vereda y ahí lo retuvo de un brazo para que devuelva la mercadería. El hombre forcejeaba y entonces se sumó Chávez, el jefe de De la Rosa, quien le ordenó que fuera a buscar a los policías que estaban en un patrullero a 50 metros”, contó Broitman.

Siempre según la versión del vigilador, cuando regresó con personal policial, Ferrer ya estaba inmovilizado en el suelo con Chávez encima y en ese momento se produjo la indisposición de la víctima. ”Mi hermano niega que le haya pegado. Me dijo que fue revisado y no tiene golpes ni señales de que golpeó a nadie, que no tiene sangre de la otra persona. Cuando la policía llegó, este hombre estaba parado, vivo y el SAME tardó 40 minutos en llegar”, dijo por su parte Mariela Chávez, hermana del otro detenido , Chávez.

Ella afirmó que “los testigos que están trabando la causa son los policías” y agregó que “están diciendo que es una testigo la que declaró” que su hermano le pegó al hombre, cuando “fueron los policías los que declararon eso”.