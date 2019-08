Uno de los empleados del supermercado del barrio porteño de San Telmo detenido, acusado de golpear y causarle la muerte a un hombre de 68 años que había robado un aceite de oliva, un queso y dos chocolatines, negó haber atacado a la víctima aunque reconoció que la retuvo por temor a perder su trabajo, informaron este jueves fuentes judiciales.



Se trata de Gabriel Alejandro de la Rosa, vigilador del citado comercio ubicado sobre avenida Brasil, donde el viernes último ocurrió el homicidio de Vicente Luis Ferrer (68).



En tanto, el juez en lo Criminal y Correccional 33, Darío Bonanno, rechazó un planteo de excarcelación presentado por la defensa del otro acusado, Ramón Serafín Chávez, también empleado de custodia del supermercado, por lo que ambos sospechosos permaneceran detenidos por el delito de "homicidio simple".



El abogado de De la Rosa, Alejandro Broitman, aseguró que en su indagatoria ante el juez su cliente "reconoció que él fue quien retuvo al señor cuando notó que salía del comercio con algunos productos entre sus ropas, pero negó categóricamente haberle aplicado algún golpe".



Según el letrado, De la Rosa explicó que vio cuando Ferrer se retiraba con bultos entre sus ropas por la salida de los clientes que se van sin hacer compras.



"Lo llamó para que frene, el hombre hizo caso omiso y siguió caminando. Mi cliente lo siguió hasta la vereda y ahí lo retuvo de un brazo para que devuelva la mercadería. El hombre forcejeaba y entonces se sumó Chávez, el jefe de De la Rosa, quien le ordenó que fuera a buscar a los policías que estaban en un patrullero a 50 metros", contó Broitman.



Siempre según la versión del vigilador, cuando regresó con personal policial, Ferrer ya estaba inmovilizado en el suelo con Chávez encima y en ese momento se produjo la indisposición de la víctima.



Además de negarse a la excarcelación de Chávez, la fiscal de la causa, Marcela Sánchez, informó en esta jornada a través del sitio fiscales.gob.ar que en el expediente declaró un testigo que vio cuando los imputados "zamarreaban" a Ferrer, pero no que le hubieran pegado.



Voceros judiciales indicaron a Télam que se trata de la empleada de una panadería que además vio como Ferrer arrojó la botella de vidrio de aceite cuando fue increpado.



La fiscalía también informó que desde el juzgado se solicitaron las cámaras de seguridad de la zona a fin de establecer si alguna de ellas registró la secuencia de los hechos.



La autopsia determinó que Ferrer murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia cerebral.



"Mi hermano niega que le haya pegado"



Mariela Chávez, hermana del detenido Ramón Chávez, aseguró que su familiar nunca le pegó a la víctima y responsabilizó a la policía por dejarlo incriminado.



"Mi hermano niega que le haya pegado. Me dijo que fue revisado y no tiene golpes, ni señales de que golpeó a nadie, que no tiene sangre de la otra persona. Cuando la policía llegó, este hombre estaba parado, vivo y el SAME tardó 40 minutos en llegar", dijo a Telefé Noticias.



Mariela afirmó que "los testigos que están trabando la causa son los policías" y agregó que "en los medios están diciendo que es una testigo la que declaró" que su hermano pegó al hombre, cuando en realidad "fueron los policías los que declararon eso".



La mujer afirmó que según la versión que le dio su hermano, mientras él, el otro imputado y un supervisor del supermercado declararon ante un oficial sobre lo que había sucedido, los demás policías hostigaron al hombre y le dijeron que lo iban a llevar preso por robar.



"Te vamos a llevar preso, estabas robando, qué es lo que hiciste", le decían los policías a la víctima, según la mujer, momento en que el hombre se descompuso y se desmayó.



Chavez aseguró que su hermano no sólo no golpeó a Ferrer, sino que fue agredido por la propia víctima cuando "se quería escapar a toda costa y en un momento sacó una botella de aceite de oliva y se la rompió en la cabeza" y "por un transeúnte que le dijo 'dejalo ir al viejo' y le pegó una piña en la nuca".

La mujer también se quejó de que el abogado y la empresa no le brindan información y que recién se enteraron de la detención "catorce horas después" del hecho.