Una semana antes de su casamiento, en el pueblo bonaerense de General Las Heras donde todos conocían a todos, un video le cambió la vida a Silvina Luna. En esas imágenes caseras se la veía a ella teniendo sexo con un misterioso amante. Alguien, de alguna manera, lo había conseguido y lo estaba distribuyendo por todo el pueblo de Las Heras. Luna no sabía quién había sido pero sospechaba de una persona, una de sus mejores amigas: Carola Bruzzoni.

Decidida a evitar lo que ella sospechaba sería una humillación en su propia boda, Luna fue a buscar a su compañera al restaurante Matute donde ambas trabajaban. Tomó un martillo para aplastar milanesas. Carola estaba en el patio interno tomando una llamada. Nunca vio venir el ataque. Nueve días y tres hospitales después Carola estaba muerta, asesinada.

.

"Me quedé sin novio, sin vestido blanco para estrenar, con los anillos en el ropero, me quedé sin mi trabajo, me quedé sin estudio, me quedé sin nada; no tengo entusiasmo por vivir más. Me estaba por casar y me lo arruinaron, lo único que sé es que me arruinaron mi casamiento", dijo Luna antes de ser arrestada, en una de las pocas declaraciones que hizo a la prensa.

Luna fue condenada a 10 años a prisión en febrero de 2012 por homicidio simple con dolo eventual, casi dos años después del asesinato de Carola, a pesar de siempre inisitir en su inocencia. Meses después de su condena la Justicia atenuó su pena, y finalmente la dejó en libertad en julio de 2013. Ocho años después, reconstruyó su vida lejos de Las Heras.

Los protagonistas del asesinato en General Las Heras, a 11 años del crimen

Silvina Luna recuperó su libertad en 2013, y se mantuvo lejos de los medios mientras reconstruía su vida.

Para Silvina Luna, la única opción fue un borrón y cuenta nueva. La ex convicta cumplió cuatro años en prisión, y cuando fue liberada se despidió definitivamente de General Las Heras. En la casa de sus padres en la localidad de Monte Grande, Luna cultivó su romance con Leandro Scacheri, un hombre de 46 años que en ese momento cumplía una condena de 10 años por robo calificado por el uso de arma de fuego.

A pesar de su desilusión con los hombres, el romance perduró aún cuando ella recuperó su libertad. Siguió visitándolo semanalmente en el penal platense de Melchor Romero hasta que Scacheri consiguió la libertad en 2017. Cuando salió, se fueron a vivir juntos al sur del conurbano bonaerense, donde comenzaron una familia. Hoy en día vive separada del asesinato, con un título de enfermera y un hijo en la primaria.

Luna se recibió de enfermera en 2017.

Sergio Robledo, el viudo de la mujer asesinada por Silvia Luna, nunca se fue de General Las Heras, pero ya no quiere exponerse en los medios. En un breve intercambio de mensajes con TN, explicó que "es un tema que toca a mucha gente" y por respeto a su hijo, a su actual pareja y a sus familiares y amigos, prefiere guardar silencio.

Juan, el hijo de Robledo y Carola Bruzzoni, era apenas un adolescente que estaba a punto de terminar el colegio cuando mataron a su mamá. 11 años después, ejerce como abogado en el mismo pueblo donde creció. El hombre confesó en diálogo con Télam que no siente "odio ni bronca" por la asesina, y que se recibió de abogado penalista en "honor" a su madre: "En su momento tenía mucha bronca y mucho odio, porque no podía entender que a Luna le hubieran dado muy pocos años de cárcel. Hoy no tengo ni siento ni odio ni bronca ni busco revancha contra ella".

Juan Robledo se recibió de abogado en honor a su madre, Carola.

Por último, el bar Matute donde se cometió el crimen resiste el estigma de la tragedia. "Por suerte la gente siguió viniendo, pero es algo que nunca más te sacás de la cabeza", dijo a TN Juan Prado, el dueño del local. A pesar de la pandemia del coronavirus el negocio sobrevive, con la ocasional visita del turista morboso que busca conocer el lugar donde, años atrás, Silvia Luna descargó un mazazo fatal en la cabeza de su amiga Carola Bruzzoni.