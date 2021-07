Un carnicero de la localidad bonaerense de Luis Guillón está acusado de abusar de la hija de su ex pareja, a quien ultrajó durante varios años y cada vez que la chica que quejaba de las heridas, argumentaba que se había caído o se había lastimado sola.

Como hasta el momento la Justicia no tomó ninguna resolución al respecto, la madre de la víctima, Alejandra, eligió hablar en exclusiva con Crónica HD para busca que al menos la policía haga algo, ya que la persona que señala como agresor sexual vive a pocos metros de la piba.

Con una decena de denuncias bajo el brazo. "Nos sigue amenazando todo el tiempo, nos manda mensajes y mi nena quiere dormir para no pensar", dijo la mujer. "Yo tengo un negocio acá cerca y él pasa por la puerta, muy cerca, violando la perimetral", sostuvo.

.

Sobre el caso, aseguró que el acusado no es la primera vez que incumple con la distancia que le dictó un juez que debe mantener y añadió que "están esperando la Cámara Gesell y la fiscal Verónica Pérez todavía no nos da fecha".

"Él se llama Mariano Emanuel Anhord, es mi ex pareja, trabajaba de carnicero y desde los 10 años hasta los 13 abusó de mi hija", afirmó Alejandra. "Me amenazaba todo el tiempo, que no diga nada porque me iba a prender fuego", agregó.

Al ser consultada sobre el momento en que estima que empezaron los abusos, contestó: "El papá de mi nena falleció hace un mes, ella estaba mal, yo la notaba muy rara, se puso a llorar y me empezó a decir que Mariano había abusado de ella". "Ella se sentía culpable de no poder contarle a su papá lo que le estaba pasando", añadió.

.

"Él aprovechaba que yo me iba a bañar muy tarde y aprovechaba ese momento para tocarla y amenazarla y le mostraba un arma que tenía guardada en el auto", cerró.