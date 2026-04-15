Celador fue imputado por abuso sexual contra una alumna menor de edad

Hay conmoción en la comunidad educativa de General Alvear, municipio ubicado unos 300 kilómetros al sureste de la capital de Mendoza, por la denuncia que involucra a un celador.

El hombre está apuntado por supuestos tocamientos a una alumna menor de edad, quien lo habría reconocido como el autor de los abusos que padeció en el interior del establecimiento "Carlos María de Alvear".

El celador fue inmediatamente detenido y este miércoles luego del mediodía la justicia confirmó su imputación formal en la causa bajo la carátula: abuso sexual simple.

Asimismo, desde el colegio de educación primaria y gestión estatal señalaron que el hombre fue apartado de su cargo en forma inmediata.

La denuncia la efectuó la madre de la víctima. El hecho habría ocurrido dentro del establecimiento educativo durante la jornada escolar, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de actuación previstos para situaciones de esta naturaleza, tanto en el sistema educativo como en el ámbito judicial.

A partir de la denuncia intervino la Fiscalía de turno que ordenó medidas que incluyeron la detención del presunto abusador.

En principio se trataría de un "abuso sexual simple" a la espera de la recolección de pruebas y testimonios que confirmen la carátula impuesta por la Fiscalía.

Las autoridades en General Alvear del Ministerio Público Fiscal ordenaron una serie de medidas para avanzar en la investigación de los hechos, dando participación a criminalística y a los ETI, Equipos Técnicos Interdisciplinarios de la provincia, con el objetivo de darle contención a la menor de edad y asesoramiento a su familia.



