¡EXCLUSIVO! Besos en la boca y "¿cuándo vamos a estar juntos?": presuntos actos del padre de Enzo Pérez contra una menor

Hay conmoción en la provincia de Mendoza por una denuncia que involucra en forma directa al padre del astro de Ríver y de la selección nacional de Fútbol, Enzo Pérez.

La madre de una menor de 12 años realizó una presentación judicial contra su pareja: Carlos Pérez , con domicilio en el departamento Maipú.

La información de último momento indica que el hombre de 68 años fue denunciado luego de que la hija de la mujer de tan solo 12 años le contará que Pérez le habría querido dar un beso en la boca y le habría preguntado: "¿Cuándo vamos a estar juntos?".

Desde la esfera oficial se indicó en exclusiva ante nuestra consulta que el acusado está este mediodía aprehendido, sin imputación por parte del Ministerio Público Fiscal.

Al ser menor de edad la víctima, intervinieron los ETI, equipos técnicos interdisciplinarios que dependen del gobierno de Mendoza para darle contención psicológica.

El hecho denunciado habría ocurrido en una vivienda de calle Montecaseros al 3800, en el distrito de Coquimbito en el departamento Maipú.