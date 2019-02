Encerrada, así vive Betiana porque su ex pareja Gerardo Correa la hostiga constantemente. Según ella denuncia, la golpea desde que está embarazada de los gemelos de cinco años que tienen juntos.

El 18 de enero sufrió la última paliza por parte del hombre que pese a tener una restricción perimetral para acercarse, la sigue golpeando.

"Vivo encerrada, no puedo trabajar vivo de donaciones que me hace la gente que me quiere", denuncia Betiana que tiene un botón antipánico en su teléfono celular. En el último episodio, Correa le arrancó un pedazo de labio y le sacó un mechón de pelo.

"Tengo una perimetral que se renueva contantemente. Pero desde que la tengo tuve que hace cuatro denuncias más porque no la cumple. Quiero que vaya preso", reclama la mujer.