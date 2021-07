Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, a fines de 2017, fue denunciado en las últimas horas por violencia de género en la comisaría de la mujer de la localidad bonaerense de Vicente López. La víctima habló en exclusiva con cronica.com.ar y brindó duros detalles del infierno que pasó

La suegra del abogado de 50 años -padre del marino Alejandro Tagliapietra- lo escrachó a través de su cuenta de Twitter y relató que le había dado una golpiza a su hija Bárbara durante una discusión. La mujer mostró fotos de a agresión, donde se ve a la mujer con heridas en la cara y el ojo lastimado.

Bárbara Marcotegui, de 35 años convivía en una casa en Beccar hacía dos años con Tagliapietra, y el hijo de 7 años de ella, fruto de otro matrimonio.

"Me duele toda la cara. Tengo que ir a controlarme por el dolor de cabeza que tengo.", comenzó relatando la expareja de Tagliapietra.

La mujer se refirió al indicente que sucedió ayer por la tarde y esgrimió: "Durante la discusión me decía que no me podía ir así, después de que me pegó en la cara. Yo salí corriendo de mi casa y me encontró una vecina tirada en una esquina y llamó a la policía."

Describió que luego del episodio se dirigió a lo de su mamá y ahí la atendieron profesionales de la salud: "Tuve un ataque de pánico. No podía respirar y me dieron un calmante del estado de nervios que tenía."

Bárbara añadió que al hacer la denuncia en la comisaría de la mujer, la Fiscal de San Isidro especializada en violencia de género, Laura Zyseskind determinó una perimetral de 200 metros durante los próximos 70 días para que Tagliapietra no pueda acercarse. También le darán un botón antipánico a la víctima por su seguridad.

La expareja del abogado denuncia también amenazas por parte de Tagliapietra a su mamá y a su hermano: "Amenazó a mi mamá por haber subido todo a las redes y a mi hermano le confesó por Whatsapp que me había golpeado."

"Mi mamá tiene 60 capturas de pantalla de una conversación en el que me acusaba de vividora y basura.", continuó Marcotegui.

También se defendió de las acusaciones que recibió de haberse hecho ella misma las lesiones en el cuerpo: "Ya determinaron que los golpes no fueron autoinflingidos y un médico legista va a certificar la gravedad de las lesiones."

A su vez, Bárbara señaló que el abogado tenía antecedentes de violencia: "Él toma alcohol y se pone muy violento. Ya me había pegado antes enfrente de mi hijo, pero esta vez como estábamos solos, fue peor."

Por otro lado, luego de que su denuncia se hiciera pública, recibió mensajes de otras mujeres que habían sido parejas del agresor en el pasado: "Lo que yo espero es que las mujeres que me escribieron vayan a denunciar para que esto no quede en la nada. Lo único que quiero es que no se me acerque más, que me devuelva mis cosas y que ninguna otra mujer pase por esto."

"Sé que el tiene muchos amigos en la política y me puede arruinar la vida.", señaló asustada.

Por último, la mujer recalcó la decepción que sufrió con esta situación de violencia con el que era su pareja desde hacía tres años: "Hasta la semana pasada hablábamos de irnos a vivir a otro país. Yo tenía el proyecto de formar una familia.", concluyó acongojada por la situación.

La denuncia relizada en la Comisaría de la mujer

Bárbara Marcotegui denunció a su expareja Luis Tagliapietra por violencia de género.

¿Quién es Luis Tagliapietra?

Desde que ocurrió la tragedia del ARA San Juan, en noviembre de 2017, Tagliapietra fue uno de los familiares de los marinos que mayor relevancia pública tomó, encabezando incluso la búsqueda del submarino en altamar junto a la propia Armada y las fuerzas y empresas de otros diecinueve países. Padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, el abogado es además querellante en la causa judicial por el hundimiento del buque.

En ese marco, también fue autor de un libro en el que relató los detalles de la búsqueda de los restos del ARA San Juan.