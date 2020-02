Un hombre acosó sexualmente de una mujer embarazar al sacar su pene y apoyarlo sobre ella en un supermercado en la ciudad bonaerense de Magdalena. El indignante hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. El atacante se encuentra en libertad.

La víctima, identificada como Ana Villarreal, estaba comprando en el supermercado ubicado en Pueblos Originarios entre Junin y Tapalqué, cuando sintió que alguien la apoyó desde atrás. La mujer pidió que se revisen las cámaras de seguridad y, en ese momento, se encontraron con una horrorosa escena: un hombre había sacado su pene y lo apoyó sobre la parte trasera de la mujer.

.

"Ayer viernes, había ido a comprar al supermercado porque me juntaba a cenar con una amiga. Lo último que voy a agarrar son unas hamburguesas, y en eso siento que alguien pasa por atrás y me apoya. Me doy vuelta como para decir 'qué haces' y me mira con cara como diciendo 'qué te pasa loca'. Entonces digo 'me habrá parecido", relató la víctima a Minuto.

Y continuó: "Voy a la caja, pago y me voy. Entonces me quedé con esa duda que si había pasado o no. En ese trayecto, le cuento a mi mamá y a mi marido sobre lo que había ocurrido y me dicen que iban a ir al supermercado a pedir las cámaras. Cuando le muestran las cámaras ven como el tipo se manosea, saca el pene afuera y me apoyaba, porque yo al video no lo vi directamente, no puedo, me da asco, repudio, indignación".

La mujer realizó la denuncia en la comisaría local. "En La Plata no había nada denunciado contra este hombre, que tiene 20 años aproximadamente. Según gente del pueblo que me ha escrito luego de subir las imágenes, han ido a denunciarlo a la comisaría por abusos y nunca se hizo nada. Tendría dos denuncias por abuso a familiares" contó.

"El asco que tengo es tremendo. Lo que me pasó a mi no es nada, pero yo quiero que esto se haga público porque si vive con sobrinas, con hijas, o con lo que sea, si eso puede llegar a hacer en un supermercado, imagínate lo que puede hacer estando solo. Es una persona enferma, es un peligro, no puede estar suelto" concluyó la víctima.