Este sábado se cumplieron 12 años de la desaparición de Érica Soriano, la joven que fue vista por última vez el 20 de agosto del 2010 en Lanús y cuyo cuerpo nunca fue encontrado a pesar de que su pareja, Daniel Lagostena, fue encontrado culpable del crimen.

En el marco del aniversario y mientras cumple la pena de 22 años de prisión tal como lo dispuso la justicia de Lomas de Zamora en 2018, el femicida habría creado un grupo de facebook para expresar su versión de los hechos desde la cárcel.

"Él tiene Facebook. ¿Cómo es posible que una persona que asesinó a otra, pueda tener la libertad de hablarle al mundo a través de las redes sociales? Son cosas que no me puedo explicar. Me fijo lo que hace. No me puedo desentender del todo. Esas cosas me molestan mucho", señaló la madre de la víctima, María Ester Soriano.

Según manifestó la mujer a la prensa, el hombre considerado el autor del femicidio de su hija habría utilizado un recurso similar al que utilizó Nicolás Pachelo, el principal acusado del crimen de la socióloga María Marta García Belsunce, ocurrido hace casi 20 años en el country Carmel, de Pilar, quien abrió sus redes sociales para sostener su inocencia.

En ese sentido, María Ester alertó que Lagostena se mantiene activo en la red social Facebook bajo el nombre "Dani Lagos" y que desde allí creó un grupo llamado "Érica Soriano, Daniel Lagostena y el hijo de ambos, justicia y verdad", el cual que tiene casi 300 miembros.

Lagostena cumple la pena en la Unidad 1 de Olmos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), desde donde realizaría publicaciones, donde se jacta de su inocencia.

En dicho grupo, se compartirían capturas de pantalla con supuestas conversaciones que mantuvo por mail con Érica Soriano, semanas antes de su desaparición.

En ese contexto, la última publicación fue realizada el 16 de julio, en la que difundió una imagen con la leyenda "Todo lo que dice la televisión es mentira".

La denuncia de María Ester tuvo lugar días después de que Nicolás Pachelo abriera un perfil en Instagram y un canal de YouTube, donde adelantó que contará su versión sobre los hechos que se le imputan.