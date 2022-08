Mientras el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce avanza a casi un mes de que comenzó la primera audiencia, el principal acusado, Nicolás Pachelo, comenzó a utilizar un insólito recurso para sostener su inocencia.

El imputado abrió sus redes sociales para contar su versión del homicidio que ocurrió el 27 de octubre de 2002 y prometió que contará de manera cronologica los hechos en videos que subirá a su canal de You Tube.

“Hola. Mi nombre es Nicolás Pachelo. Por este medio voy a compartir cronológicamente mi verdad, la otra versión que nadie escucha hasta ahora”, se presentó Pachelo en su Instagram.

El hombre de 46 años es juzgado por su presunta responsabilidad en el hecho ocurrido en el country Carmel, de Pilar y que le costó la vida a la víctima del caso.

En su primer posteo, publicado este martes cerca de las 14, escribió en mayúsculas: “Soy inocente”, en mayúsculas.

El texto acompaña una foto suya en las instalaciones de la Unidad 9 de La Plata, cárcel donde cumple prisión preventiva por una serie de robos en countries durante la Semana Santa de 2018.

La primera publicación de Pachelo en historia de su Instagram.

“Voy a ir subiendo mi versión de la historia... #notodoesloqueparece”, según la definición que escribió en su perfil de Instagram.

La semana pasada, durante una improvidada rueda de prensa posterior a una jornada de debates del juicio en que que se lo acusa, había rechazado las acusaciones en su contra y sostenido su inocencia.

“No, absolutamente... No hay ninguna prueba que me incrimine. Tampoco hay pruebas que me sitúen en la escena del crimen, ni siquiera se me sitúa en la puerta [de la casa de la víctima], por lo menos de lo que surge hasta ahora. Y va a ser así, porque así fue”, había señalado.

En el primer video que publicó en YouTube, Pachelo enumeró los distintos momentos que tuvieron los dos juicios por el crimen de García Belsunce. Allí explicó que Carlos Carrascosa estuvo condenado como homicida de la socióloga, y que en 2016 la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense revocó esa decisión.

También mencionó el juicio que condenó a los familiares de García Belsunce por encubrir el crimen en Pilar, y habló del nuevo juicio que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro.