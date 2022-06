"La quiero abrazar, la quiero besar, quiero que esté con nosotros. Queremos que vuelva, que esté bien", dijo desesperada Daiana, mamá de Juana, la nena de 12 años que desde el domingo pasado se ausenta de su domicilio situado en la localidad de Ciudadela, lugar del cual se fue junto a su amigo Axel, de 13 años, luego de sufrir bullying en la escuela.

Según relató la mujer en diálogo con Crónica HD, a partir de las conversaciones de Instagram a las que pudo acceder, fue mediante esa red social cómo organizaron el plan para escapar juntos. En una primera instancia. Juana y Axel habían planificado irse durante la madrugada del sábado pasado alrededor de las 3, sin embargo, "como el papá de Juana no tuvo que salir a trabajar a la noche", contó Daiana, se vieron obligados a cambiar los planes, y la menor se escapó de su casa el domingo pasado alrededor de las 9.20 de la mañana,para encontrarse con Axel en la escuela. "Fue en un segundo de distracción del abuelo", remarcó Daiana.

Incluso una cámara de seguridad registró el momento en el que la chica que vestía un buzo violeta y un pantalón negro, corre de su casa con una mochila puesta, en la que se llevó "ropa, cosas femeninas, dentrífico, y un cuchillo para defenderse", contó su mamá.

"Sé que se fue con el corazón en la boca, corre con desesperación para que no la vean. No puedo creer a lo que se animó, porque es una nena que no sale ni a la esquina a comprar, no va a ningún lado sola, siempre está con nosotros. Ella misma le tiene miedo a la calle, a lo desconocido", dijo Daiana, quien no sale de la sorpresa por el coraje de su hija: "Todo el miedo que nos mostró no lo tenía cuando se fue. Me sorprende".

Y agregó: "Yo le hablo de todo, pero nunca pensé que se iba a escapar de casa, porque es una nena que le tiene miedo a todo".

Por su parte, el menor se llevó cinco mil pesos y le dejó una carta a su familia en la que pide "que por favor no lo busquen". Uno de los motivos que habría sido el disparador que llevó a los chicos a tomar esta drástica decisión estaría relacionada con una citación de la dirección de la escuela.

Es que aparentemente, el niño de 13 años, que es un año más grande que la niña, el jueves pasado había entrado al baño de nenas, donde se había dado un beso con Juana, el cual habría sido filmado, razón por la que estaban bajo amenaza de que lo iban a difundir.

"Hay una filmación, aunque a mí no me llegó nada", manifestó Daiana. Este hecho habría sido el desencadenante que los llevó a planificar el modo de escapar juntos. Sin embargo, desde las autoridades del establecimiento educativo hasta el momento no se comunicaron con los padres para aportar algún dato o información que pueda resultar relevante para la investigación.

Además, los compañeritos de curso, sostienen que tampoco saben dónde podrían estar Juana y Axel: "Nadie sabe nada", sentenció Daiana. "Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó", dijo la mujer.

El "bullying" habría sido el desencadenante

No obstante, Daiana contó que a ambos chicos "les hacían mucho bullying en el colegio". Según expresó la mamá de la nena, al principio su hija tenía muchas peleas, incluso en una ocasión le habían roto una campera, aunque en el último tiempo la relación con sus compañeros "estaba mejorando".

Sin embargo, Axel era víctima de esta problemática de forma constante por su nacionalidad de origen. "El nene estaba cansado desde hace rato, y ella decide acompañarlo porque lo amaba y cómo tenía miedo de no verlo más, decide acompañarlo", contó la mamá de Juana.

En ese contexto, Daiana no pierde las esperanzas que pronto encontrará a su hija y al amiguito, con cuyos padres están "unidos", en la búsqueda de sus hijos."Ya tienen que aparecer porque no deben tener plata", confió.

"No sé dónde está mi hija, es horrible, que me toque a mi hoy, no lo puedo creer no caigo", expresó la mujer desesperada, quien a su vez sostuvo que dada la desaparición de los menores, ya fue emitida el Alerta Sofía para dar con el paradero.

Por estos momentos, la Departamental de 3 de Febrero puso todos sus equipos a disposición para encontrar cuánto antes a los chicos.