Nueva placa en Quilmes para recordar a trabajadores judiciales desaparecidos

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Quilmes llevó adelante un emotivo acto de memoria al descubrir una placa en honor a los 14 trabajadores judiciales del departamento que fueron víctimas de la última dictadura.

La ceremonia se realizó en la histórica sede departamental ubicada en Brown y Castelli, donde se consolidó un nuevo espacio de memoria dentro del ámbito del servicio de justicia local.

Un homenaje con fuerte respaldo institucional

El acto contó con la participación de referentes del ámbito judicial, político y académico, en una convocatoria que reflejó el carácter transversal de la agenda de Derechos Humanos en la región.

Entre los presentes se destacaron Mario Caputo, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes; Noemí Pérez, defensora general del Departamento Judicial Quilmes; y Gustavo Gil, secretario general de la AJB Quilmes, quien ofició como anfitrión.

También participaron Patricia Valenti y Gonzalo Cianis, en representación de la AJB provincial; Bárbara Coccimano, secretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Quilmes; y delegaciones docentes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Memoria, verdad y justicia

Durante el descubrimiento de la placa, los oradores coincidieron en remarcar la importancia de sostener la memoria colectiva y visibilizar no solo a las víctimas, sino también el rol que distintos sectores civiles y empresariales tuvieron en el proceso represivo.

Desde la organización gremial subrayaron que este tipo de acciones constituyen una forma de reparación histórica y una herramienta clave para fortalecer la democracia.

"Este acto es un acto de reparación histórica. Nombrar a nuestros 14 compañeros en su lugar de trabajo es reafirmar que la lucha por la justicia no termina en los expedientes, sino en la memoria colectiva", expresaron durante la jornada.

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