El conductor de un automóvil que el sábado último atropelló y mató a una mujer embarazada de 8 meses en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña fue detenido e imputado por el presunto delito de “homicidio simple”.



Franco Ángelo, de 36 años, quien en la noche del pasado sábado arrolló a Paula Huanco (28), quien se trasladaba en una moto junto a un joven de 18 años por la Avenida Forestal del Barrio Alto Comedero.

.



El test de alcoholemia, arrojó un resultado positivo para el hombre que conducía un automóvil Fiat blanco.



La mujer murió, mientras que el joven que la acompañaba resultó con heridas leves.



El fiscal Diego Funes resolvió imputar a Ángelo como presunto autor de los delitos de “homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves, en concurso ideal”.



El representante del Ministerio Público de la Acusación solicitó la detención preventiva del acusado, pedido que hizo lugar el Juzgado de Control de turno del Poder Judicial.

.



Los familiares y vecinos de la mujer fallecida realizaron hoy una marcha por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy para pedir justicia por Paula Huanc, en la que reclamaron que “no quede en la nada su muerte”.



“ Mi hermana estaba embarazada y a dos semanas de dar a luz, hoy no la tenemos a ella que además dejó a dos hijas solas y por eso queremos justicia y que el asesino permanezca en la cárcel”, dijo el hermano de la víctima.



"No podemos permitir que cualquier persona pueda arrebatarnos la vida de esta manera”, indicaron los manifestantes sobre la víctima fatal a la que calificaron como una “buena madre y vecina”.



“Alto Comedero es tierra de nadie, todos los fines de semana transitan personas en estado de ebriedad y no hay controles ni siquiera en pandemia por coronavirus”, lamentaron finalmente sobre la falta de seguridad en el lugar donde sucedió el siniestro vial.