Damián Lezcano Mendoza (70) fue detenido en la madrugada de este viernes como el principal sospechoso del crimen de Nancy Videla (31).

El cadáver de la mujer, quien era buscada desde el 26 de noviembre, fue hallado en los primeros minutos de este viernes en la casa del hombre de 70 años, situada en la calle Bucarest al 2531, en la zona de Villa Albertina de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.

Videla vivía a 10 cuadras de esa vivienda. Y, como Mendoza tenía una actividad como prestamista, los investigadores trabajaban este viernes con dos hipótesis: que el imputado le prestaba dinero a la mujer de 31 años para alquilar o que el detenido mantenía una relación sentimental con su supuesta víctima.

La segunda línea de trabajo se basa en el llamado al 911 que permitió encontrar el cadáver de la mujer de 31 años.

“Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima de Nancy Videla”, comienza la denunciante al comunicarse al número del servicio de emergencias policiales.

La mujer agregó que “esa chica (por Videla) iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge”.

Tras brindar esta información, intentó cortar el diálogo, pero la operadora la retuvo con preguntas: “Esa persona con la que ella iba a tomar mate, ¿quién es? ¿La conoce?”.

“No sé qué relación tendrán ellos, pero para mí ellos tenían algo sentimental”, respondió y amplió que mantenían ese presunto vínculo desde hacía “un par de meses”.

Luego, la denunciante especificó que ella mantuvo un contacto en los últimos días con Lezcano Mendoza. “Me enteré el lunes por la tele, porque vivo en Capital, y le mandé un mensaje. Le pregunté si la vio, porque el viernes estuve con él hasta las cuatro de la tarde y después el lunes la veo en las redes sociales”, contó.

La mujer, además, aseguró que tras enviarle una “captura” de la imagen de Nancy al hombre de 70 años, le preguntó si sabía algo sobre el paradero de la mujer de 31 años.

“’No, no sé nada de ella. No apareció más’, me dijo. Pero ahora vi que la señal de su celular está ahí cerca y no quiero pensar lo peor, pero quisiera que investiguen y ojalá que no sea así”, finalizó la denunciante.