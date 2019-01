Flavia, la madre de la niña de 7 años que fue herida a puñaladas por un vecino que entró a robar a su casa del partido bonaerense de Florencio Varela, dijo que su hija está estable y aseguró que el detenido es "una mugre"

"A mi bebita le operaron el bracito, porque le cortó todo el musculo que le da movimiento al brazo. La apuñaló nueve veces", afirma la madre de la víctima en el audio que le mandó a sus compañeros.

"Le hicieron un drenaje para sacar la sangre del pulmón. La apuñaló tres veces en la espalda, dos en el pecho y tiene cortes en brazos, manos, cabeza y cuello", agregó. Aseguró que cuando vio al agresor en la comisaría le preguntó por qué y este se reía.

En el final del audio la mama comentó que Morena sufrió un paro cardiaco pero que los médicos le informaron que ya esta estable y la van a trasladar. Pidió que recen por su hija.

"Corrimos a su habitación y la encontramos así, ensangrentada, y cuando la alcé se me metió un dedo en uno de los orificios que tenía en la espalda", continuó.

En ese momento la menor "se empezó a desvanecer" y la llevaron a un centro de salud ubicado frente al domicilio, donde llegó inconsciente y los médicos debieron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar "porque sufrió un paro cardíaco".

"Después la trasladaron al hospital de Varela, donde le hicieron una cirugía para drenar medio litro de sangre que tenía acumulado en la pleura, porque uno de los puntazos le tocó el pulmón y eso es lo que más la está complicando", dijo en diaòlogo con C5N, aunque señaló que ahora la nena "está estable" y a las 11 se dará a conocer un nuevo parte médico.

En tanto, sobre el agresor, identificado como Iván Cáceres (21), Flavia explicó que "es un vecino que vive a dos cuadras" de su casa, que lo conoce hace "mucho tiempo" y que "sabía lo que estaba haciendo" porque "se sacó el calzado que tenía puesto para no hacer ruido" cuando ingresó a la vivienda.

"Lo que no logro entender es por qué la apuñaló once veces, por qué tanta maldad, lo único que se llevó es la tablet que le regalamos a mi hija para Reyes", se lamentó la madre de la víctima.

Además, dijo que los familiares de Cáceres "son buenas personas pero él era la mugre, una manzana podrida".

Por otra parte, Mauro, el hermano de la niña, dijo a Crónica TV que siente "dolor por su hermana, porque ella no tiene la culpa de nada", y que el ahora detenido "tiene cagada la cabeza".

"No podés entrar a una casa a darle once puñaladas a una nena de siete años, no entiendo cómo pudo haber hecho eso", agregó.

El joven comentó que Cáceres "se droga mucho, con todo, lo publica en las redes sociales y se considera un 'loco por las drogas'" y que "la mayor parte del barrio no lo quiere".

"La mamá y su hermano son buenas personas a pesar de todo lo que pasó, pero su tía lo cubría, ella decía que lo dejen porque él no fue, pero su madre dijo que no se iba a hacer cargo y lo entregó junto al cuchillo con el que apuñaló a mi hermana y las cosas que robó", finalizó.