Por María Helena Ripetta

mhripetta@cronica.com.ar



Matías Terrón tenía 31 años y hacía unos días les había avisado a sus padres que iba a tener un hijo. Estaba feliz. Pero el 22 de junio de 2016 fue abordado por delincuentes en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda, y a los hampones no les alcanzó el dinero que pudo darles del cajero. Los sujetos querían ir a su casa, pero él no los iba llevar con su mujer embarazada y los dirigió a un vivienda vacía de la que sus padres se acababan de mudar. Ese día lo mataron. El próximo 2 de agosto comienza el juicio contra los hermanos Esteban y David de Luca, acusados del tremendo crimen.



Gran expectativa



Emmanuel es el hermano de Matías, es abogado especializado en derecho administrativo, pero esta vez hará penal para representar a su familia en el debate y acusar a los imputados. "Las expectativas son muchas, es una mezcla de sensaciones, miedo, angustia, esperanza, dolor. Espero que se valore la prueba y se haga justicia. Que se les dé una condena efectiva, el crimen de mi hermano como tantos otros se podría haber evitado. Cuando te pasa algo así te volvés muy escéptico, pero confío en que todo va a salir bien", dice a Crónica Emmanuel.



-¿Confiás en la Justicia?



-Soy abogado y creo en todo el trabajo que hicimos estos dos años para recopilar pruebas irrefutables de que fueron ellos. Pero me gustaría que me expliquen por qué estaban libres con los antecedentes que tenían. Son dos integrantes de una banda muy violenta dedicada a hacer entraderas en el sur del Gran Buenos Aires. Hacían simulacros de fusilamiento con sus victimas. Y estaban libres. Con libertad condicional.



-¿Cómo lo vive tu familia?



-Estamos esperando mucho esto, estos dos años fueron muy duros. Nuestro mapa familiar cambió en tan sólo cinco meses, primero mi hermano, después mi papá (había soportado complicaciones médicas pero la muerte de su hijo las agravó), después el nacimiento de Benjamìn. Demasiada información junta para asimilar. Va a ser muy difícil tener a los asesinos de Mati frente a frente.



-¿Que sentís al pensar que vas a estar en esa sala?



-Es una mezcla de emociones muy fuerte. Realmente no lo sé. Voy a cumplir el rol de abogado, no sólo de hermano. Es una doble presión.



-¿Benjamín les permitió salir adelante?



-Si. Es un sol. Hermoso. Igual a Mati. es el refugio que vino a darnos una razón por la cual vivir.



Emmanuel estará en el Tribunal de Lomas de Zamora enfrentando a los hermanos acusados de matar al suyo. Está convencido de que no se le van a escapar y que habrá justicia para su querido Mati, para su papá que murió de dolor y para su sobrino que debe crecer sin su padre.