Momentos de extrema tristeza se vivieron en el velatorio de Zoe Cortéz, la joven de 18 años que fue asesinada en la localidad bonaerense de Monte Grande, en momentos que caminaba juntoa su hermana y un amigo. En tanto, entre lágrimas su hermano se mostró desgarrada y dijo que "me llegaron mensajes que decían que el tiro era para mi".

En la puerta de la casa velatoria, la joven dijo que "hasta el último momento estuve con ella, me tomó su mano y le salía una lágrima por su ojo. Mientras estaba conmigo tenía pulso, había gente que la quería reanimar pero cuando vino la ambulancia, ya no tenía más pulso, su cuerpo se puso morado y me apretó la mano. La ví tirada en el piso, le decía que se levante, que se mueva y no lo hizo".

Respecto a los mensajes recibidos, la chica agregó que "me llegaron mensajes que decía que el tiro no era para ella, era para mí. Se confundieron, no dijeron nada, abrieron la puerta y le pegaron un tiro".

Esta declaración se asocia a lo que el padre de la víctima afirmó sobre el crimen, que sería una venganza por una denuncia por abuso sexual que realizó la más chica de sus hijas y hermana de la víctima, Sol, contra un tío que se despeñaría como efectivo policial y la pareja de éste, quienes "viven a la vuelta" de las casa de las chicas.

Con relación al momento del crimen, la joven argumentó que "del lado del conductor en la parte trasera, salió alguien morocho, encapuchado, con ojos claros marrones, no tenpia piercing ni barba, y le tiró un tiro directo a la cabeza".

Cabe destacar, que el episodio quedó filmado por distintas cámaras de seguridad de la zona, y para los investigadores aún no está claro si la víctima era el blanco del ataque, si el disparo era para alguna de las personas que la acompañaban o si al asesino se le escapó un tiro cuando iba a bajar a cometer un asalto.