Este jueves al mediodía, Nahuel Ismael Eguino Uriade 16 años, murió apuñalado en la esquina de las avenidas Perito Moreno y Coronel Estaban Bonorino, en Bajo Flores. El chico volvía del colegio cuando fue interceptado por al menos un delincuente quien habría tenido intenciones de robarle el teléfono.

La mamá de Nahuel, en medio de la conmoción, dialogó con Crónica HD para pedir justicia por su hijo y relatar qué fue lo que sucedió. "Mi hijo al salir del colegio se vino por Perito Moreno caminando. Le quisieron robar el celular y supongo que ahí lo agarraron con un cuchillo. A mí me llamaron del hospital y me dijeron que fuera a la guardia, pero no me querían decir si él estaba bien. Cuando fui me avisaron que llegó sin vida".

Tras el ataque, efectivos de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar de los hechos y tras recorrer la escena del crimen e inspeccionar el Barrio 1-11-14, dieron con un cuchillo de cocina, que fue secuestrado bajo la sospecha de que podría tratarse del arma homicida.

Lo mataron y no le robaron

"Tenía 16 años Nahuel y murió de una puñalada en el pecho. No le robaron el celular porque me lo devolvieron en el hospital. Siempre agarraba el colectivo, pero hoy debe haber salido antes del colegio y se vino caminando. Esto ocurrió a las once y algo. A mí me llamaron alrededor de la una".

Los vecinos habían intentado reanimarlo y al llegar la ambulancia del SAME, fue trasladado inmediatamente al Hospital Piñero de Flores, en donde lamentablemente falleció luego de ingresar al quirófano.

"Nahuel era un chico sano, se dedicaba a ir al colegio, estudiaba, era un chico fuerte, sano. Iba a clases de música, estudiaba reparación de PC, no salía a la calle. Lo único que quiero es que se haga Justicia y que no lo suelten al que le hizo esto. Me lo mataron por un celular y ni siquiera se lo llevaron", agregó la mamá.

En medio de una gran manifestación de los vecinos, la mujer renovó el pedido de Justicia. "Era mi único hijo. Vivíamos los tres, mi marido, mi hijo y yo. En la mañana lo llevaba su papá al colegio y al mediodía se volvía solo en colectivo. Mi marido está en el hospital todavía, esperando para verlo cuando lo lleven a la morgue judicial. Yo quiero justicia, no quiero que le pase a otro chico lo mismo que a él. La gente quiere seguridad. Estos pasillos son muy peligrosos. Nahuel tenía tantos sueños, quería ser gendarme".

Detuvieron al presunto asesino de Nahuel

El Juzgado Criminal y Correccional 20, a cargo de Hugo Decaria, dictó la orden de allanamiento de la vivienda del sospechoso del crimen y los uniformados lograron la detención de Sebastián Morales, un vecino de la zona, de 23 años.

"Me dijeron que habían agarrado al sospechoso, pero yo no lo conozco. Es un malnacido, cómo pudo hacerle eso a un chico de 16 años. Quiero Justicia para él y que este malnacido no salga de la cárcel", sentenció la mujer entre lágrimas.

